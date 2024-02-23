促进民营经济发展壮大现场会上，“洛阳经验”获推介

记者从市发改委获悉，在近日国家发展改革委主办的促进民营经济发展壮大现场会上，我市宜阳县公共实训基地典型案例亮相，系全省唯一获推介的案例。

记者从市发改委获悉，在近日国家发展改革委主办的促进民营经济发展壮大现场会上，我市宜阳县公共实训基地典型案例亮相，系全省唯一获推介的案例。

民营经济是高质量发展的重要基础。本次会议正式发布了“百万民营企业员工职业技能提升行动”“新时代民营经济人士培育赋能计划”“家政服务质量提升行动”三项专项行动，进一步促进民营经济发展壮大。

“作为此次会议的重要事项之一，全国典型经验案例展播宣传片《共享公共实训基地，激发民企人才活力》备受关注。”市发改委相关负责人介绍，我市宜阳县公共实训基地典型案例《共建共享公共实训基地的探索与实践》亮相会议宣传片。

在国家发展改革委的大力支持下，宜阳县公共实训基地2016年开工建设，2018年建成投用。近年来，该基地紧跟国家公共职业技能培训发展趋势，依托企业、立足河南、面向中部，以服务企业、服务就业、服务民生为宗旨，大力推进高技能人才培养和就业创业技能实训，已开展各类实训培训9934人次、职业技能等级认定3.3万人次、取证2.3万人，帮助企业降本增效。该基地积极打造实训特色品牌，针对女性就业困难群体，开展月嫂、家政服务等专业培训，通过规范化培训、规模化输出，推荐学员就业3000余人，成功打造“宜阳红”家政品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李鹏宇）