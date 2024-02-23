26日，广州定制——广州博物馆藏清代中国外销纹章瓷展在隋唐大运河文化博物馆开幕，现场展出110件(套)纹章瓷精品，为游客带来一场视觉盛宴。

展览现场

26日，广州定制——广州博物馆藏清代中国外销纹章瓷展在隋唐大运河文化博物馆开幕，现场展出110件(套)纹章瓷精品，为游客带来一场视觉盛宴。

中国瓷器闻名世界，千百年来，深刻影响了世界各国人民的生活与文化。此次展出的纹章瓷是中国外销瓷器的一个重要组成部分，展览由隋唐大运河文化博物馆、广州博物馆主办，从“纹章探秘”“跨洋定制”“身份象征”三个部分，详细介绍了这些兼具中国传统制瓷工艺特征与欧美主流审美情趣的瓷器。

为什么叫纹章瓷？简单来说，是因为瓷器上绘有个人、家族、社团、公司或城市的纹章而得名。它们由中国工匠按外国客商提供的徽章设计图烧制而成，既是中外文明交流互鉴的重要物证，又记录了我国瓷器贸易的辉煌历史。

广州博物馆陈列研究部主任邓玉梅介绍，最初的纹章出现在12世纪的欧洲，原本作用是印制在盾牌、罩袍、马衣或旗帜上用来区别敌我双方，后来逐渐发展为身份、地位的象征。从17世纪末开始，越来越多的西方贵族到中国定制纹章瓷。它们的出现引领了欧洲崭新的生活方式和艺术情趣，并成为尊贵地位和精致生活的标志。这些瓷器外观精美、价格高昂，是名副其实的“高端定制”奢侈品。

到了18世纪，纹章瓷几乎风靡整个欧洲。当时的广州是唯一对“西洋客商”开放的东方大港，于是成千上万的纹章瓷在这里装船起航，沿着海上丝绸之路深入欧洲大陆的城堡和庄园。每年夏初西南季候风徐徐吹起之时，各国商船陆续抵达广州黄埔港，船长和大班们迫不及待地上岸与广州商人议价备货，以便在冬季东北风盛行时返航。纹章瓷订单，从下订到送达欧洲买家手中，长则需要两三年，短的也需一年有余，因此这些瓷器更显珍贵。

在展览现场，色彩丰富、器型多变的纹章瓷让人眼花缭乱，记者挑选其中几件与您共赏。

牛顿使用的家族纹章

科学家牛顿使用的家族纹章

牛顿因三大定律和万有引力定律而闻名于世。1705年，他被当时的英国女王封为爵士，成为获得爵位的第一位科学家，并于同年获得纹章的使用权。牛顿自称与格洛斯特郡准男爵约翰·牛顿同宗，因此也采用了这位准男爵家族的纹章。

在现场展出的一件清乾隆时期广彩描金折枝花卉纹盘上，我们可以看到牛顿使用的家族纹章。不过，因为牛顿终身未婚无子嗣，所以绘有此纹章的餐盘应是其他支系的牛顿家族成员定制的产品。