十二届市委第六轮巡察完成进驻

根据市委统一部署，十二届市委第六轮巡察成立7个巡察组对市统计局、市退役军人事务局、洛阳日报社等12家单位开展常规巡察。截至3月26日，市委7个巡察组已全部完成进驻。

根据市委统一部署，十二届市委第六轮巡察成立7个巡察组对市统计局、市退役军人事务局、洛阳日报社等12家单位开展常规巡察。截至3月26日，市委7个巡察组已全部完成进驻。

被巡察单位分别召开巡察进驻动员会。各市委巡察组组长作动员讲话，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，对落实市委工作部署，扎实做好本轮巡察工作提出要求。

各市委巡察组组长指出，本轮巡察将认真落实新修订的《中国共产党巡视工作条例》，全面贯彻巡视工作方针，紧盯权力和责任、紧盯“一把手”和领导班子，聚焦党中央决策部署在基层落实情况，聚焦群众身边不正之风和腐败问题，聚焦基层党组织和党员队伍建设情况，聚焦巡视巡察整改和成果运用情况，从严从实查找政治偏差。

本轮巡察时间为2个月左右。为便于干部群众反映情况，市委巡察组设置了值班电话、电子邮箱、邮政信箱、“码上巡”等，受理信访截止时间为2024年5月20日。根据规定，市委巡察组主要受理被巡察党组织领导班子及成员，以及下一级党组织领导班子主要负责人和重要领导岗位领导干部，违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等方面问题的举报和反映；对其他与巡察工作无直接关系的个人诉求、涉法涉诉等信访问题，将按照分级负责、属地管理原则，转交有关部门和单位处理。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 郭飞飞 通讯员 徐云峰）