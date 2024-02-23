内部停车位对外“抬杆” 抬的是城市温度和人气

3060个停车位免费开放！看晚报，为缓解牡丹文化节及旅游高峰期游客停车难问题，3月21日至5月15日，洛阳106家机关事业单位的内部停车位限时免费对外开放，这一举措令人欣喜。

3060个停车位免费开放！看晚报，为缓解牡丹文化节及旅游高峰期游客停车难问题，3月21日至5月15日，洛阳106家机关事业单位的内部停车位限时免费对外开放，这一举措令人欣喜。

对于一座旅游城市而言，能够吸引游客的，除了自然风光、旅游景点，当地有关部门的服务意识与服务能力也是重要因素。因为如今的游客越来越重视旅游过程中的消费体验与社会氛围。就拿停车这事来说，去到一座城市旅游，当地对外地车辆轻微交通违法只警告不处罚，这种“执法温情”就能为这座城市赢来许多赞誉；而愿意开放机关事业单位停车场让游客免费停车的，更是精准满足了游客需求，足以令人感受到一座城市的温度与真诚。

此次洛阳106家机关事业单位的内部停车位限时免费对外开放，其实也只是洛阳“花式宠客”中一环。近年来，洛阳作为一座超高人气的网红城市，各种贴心服务不断推出，外地车辆在主城区轻微违停不处罚，官方指导外地游客如何订酒店，女性专用公厕限时上线……一系列“宠客模式”广受好评，也为洛阳带来了超高流量。

利用停车“潮汐”，释放使用效率，其实也是“双赢”之举。众所周知，机关事业单位内部停车场使用有着鲜明的“潮汐”特点，上班时间“鳞次栉比”，下班后则处于空闲。然而，下班后的这段时间又恰是市民、游客停车需求最旺盛的时间。据此实施“错峰停车”，既能满足市民、游客停车需要，又能显著提升停车空间的有效利用率，何乐而不为呢？

纵观近年来全国的“网红城市”，它们能够火爆出圈，当然不只是靠运气，更是因为细致入微的旅游服务。而在它们出圈的过程中，政府是否愿意拿出行政资源，为超高客流量提供必要的补充性便民服务，并积极引导社会各界共同为游客营造良好体验，这对于城市引流至关重要；而人们也更愿意选择到那些用实际行动欢迎游客的城市去。

应该说，内部停车位对外“抬杆”，抬的是城市温度，更是抬人气。这已不是洛阳第一次免费开放机关事业单位停车场，期待有更多社会力量能够加入进来，用各自的方式“花式宠客”，让今年的牡丹花开“逢君”又“动君”！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)