26日至昨日，市长徐衣显率队深入群众反映突出的“断头路”、“拥堵点”和脏乱差路段，实地调研、现场协调解决交通拥堵治理、城市环境整治等重点民生事项。

徐衣显调研推进交通拥堵治理、城市环境整治等重点民生事项

下沉一线严督实导改进完善区域路网结构

系统施策标本兼治确保群众出行便捷通畅

26日至昨日，市长徐衣显率队深入群众反映突出的“断头路”、“拥堵点”和脏乱差路段，实地调研、现场协调解决交通拥堵治理、城市环境整治等重点民生事项。他强调，要坚持问需于民、问计于民、问效于民，聚焦群众急难愁盼，组建工作专班，细化台账清单，精准攻坚、破解难题，下沉一线、严督实导，切实让群众出行更方便、更舒心、更顺畅。

洛龙区开元壹号小区周边人口密、学校多、路网供给不足，群众出行存在不便。徐衣显深入察看钱江路等“断头路”路段，实地踏勘乐天路线型走向，详细了解征地拆迁、要素保障、瓶颈制约等情况，协调解决具体问题，明确责任单位和完工期限。他指出，要坚持民生优先，按照远近结合、先急后缓的原则，合理调度时序，科学组织施工，抓紧打通“断头路”、畅通“微循环”，持续完善路网体系、提升城市品质。

瀍河区状元红路东段卫生脏乱差，存在机动车乱停乱放等现象。徐衣显仔细察看道路环境整改等情况，现场办公、专题调度，从根本上解决问题，并要求立即开展常平西街南段改造提升，使状元红路与瀍涧大道形成循环。同时，责成有关单位从速从严、举一反三，对背街小巷、城中村、城乡接合部等重点区域、重点部位，开展地毯式、拉网式排查，畅通道路循环，清理卫生死角，消除监管盲区，打造“美、净、畅”的城市道路环境。

针对市民反映强烈的中心城区部分道路交通拥堵问题，徐衣显先后到涧西区豫北二路景华路路口、南昌路联盟路路口、南昌路九都路路口、南昌路丽春路路口、南昌路滨河北路路口等拥堵节点，以及西苑桥“卡脖子”工段，实地察看道路交通、标线施划、机非混行整改等情况，研究科学有效的治堵方案，要求通过人非共板改造、信号灯配时优化、潮汐车道增设等精细化举措，“一点一策”挖掘道路资源，“一路一策”优化交通组织，“一桥一策”改造提升。徐衣显强调，要坚持系统思维，理顺路网结构，优化道路设计，有效打通“断头路”、拓宽“瓶颈路”、提升“老化路”，营造良好的城市出行环境；要实施综合手段，用好源头管控、远端分流等智慧化平台，倡导“宽严相济、法理相融”执法模式，严查重点路段恶意占道、乱停乱放等现象，更好保障城市高效运行；要注重常态长效，以文明城市创建为统领，统筹“当前改”和“长久治”，系统施治、标本兼治，让城市环境更美、颜值更高、管理更有序。

楚国剑等参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）