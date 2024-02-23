洛阳市直单位公益性岗位专场招聘会举行

昨日，在市体育中心广场，我市举办2024年市直单位公益性岗位专场招聘会，107家市直单位提供409个岗位，涵盖交通协管、园林绿化、学校宿管、卫生保洁、文印收发等，吸引3262人次入场问询。
昨日，在市体育中心广场，我市举办2024年市直单位公益性岗位专场招聘会，107家市直单位提供409个岗位，涵盖交通协管、园林绿化、学校宿管、卫生保洁、文印收发等，吸引3262人次入场问询。
昨日，在市体育中心广场，我市举办2024年市直单位公益性岗位专场招聘会，107家市直单位提供409个岗位，涵盖交通协管、园林绿化、学校宿管、卫生保洁、文印收发等，吸引3262人次入场问询。提供公益性岗位是保就业的兜底安置举措。据悉，去年有1419名就业困难人员通过公益性岗位实现就业，截至目前，我市城镇公益性岗位人员在岗3397人。公益性岗位招聘按照年度岗位开发计划开展，预计今年下半年还将举办一场市直单位公益性岗位招聘会。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙浩洋 李帆 石璟 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605