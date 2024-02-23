未来几天洛阳天气晴好 气温快速回升

今日洛阳晴天间多云，部分地区伴有扬沙，偏西风3级～4级，气温10℃～25℃。 昨日，天气晴好，气温回升。省气象台统计，昨日8时至17时，我省最高气温排在前3名的县(市、区)为新安23.9℃、三门峡卢氏22.9℃、宜阳22.5℃。 今日，气温继续回升。俗话说“春捂秋冻”，现在还需要捂吗？健康专家提醒，昼夜温差在8℃以上需要捂，“春捂”需要注意颈部、膝部、足部的保暖。“春捂”切忌过度，一旦捂出了汗，再被冷风吹，很容易着凉。 市气象台根据最新气象资料分析，未来几天，我市无明显冷空气活动，气温快速回升；4月1日前后，受弱西南气流影响，云系较多。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，部分地区伴有扬沙，偏西风3级～4级，气温10℃～25℃。 明日：晴天间多云，偏南风3级～4级，气温11℃～28℃。 30日(周六)：晴天到多云，偏东风3级左右，气温13℃～24℃。 31日(周日)：晴天转多云，气温12℃～27℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）