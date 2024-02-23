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“四月只看洛阳城”！第41届中国洛阳牡丹文化节线上推介特别节目28日上线播出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.27 21:31

　　共赏国色天香，尽享文旅盛宴。3月28日上午10点，第41届中国洛阳牡丹文化节“四月只看洛阳城”线上推介特别节目将上线播出，展示推介洛阳丰富多样的文旅资源，让更多游客沉浸式感受国色牡丹之美和牡丹文化节期间洛阳独具特色的文旅活动。

　　本次线上推介特别节目围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，聚焦第41届中国洛阳牡丹文化节重点活动，分为《洛阳:不止奔跑》(形象篇)、《牡丹花开又逢君》(活动篇)、《神都花宴》(赏花篇)、《古都夜八点》(夜游篇)、《洛阳城外同样美好》(县域篇)等特色篇章。同时还将上线高德洛阳时尚消费地图，发布“一码游洛阳”智慧旅游服务平台，充分展示“好玩、好看、好吃、潮流”的全景洛阳，向观众呈现古都洛阳、文化洛阳、青春洛阳的独特气质。

　　约20分钟的节目，内容丰富多彩。其中，《洛阳:不止奔跑》将全面展示洛阳厚重的历史文化、独特的城市魅力，带领观众沉浸式感受古都洛阳的文化自信和青春活力。《牡丹花开又逢君》将推介第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式、“都市里的盛唐·我的家乡很好玩”“国风耀隋唐·盛世满天香”、东方博物馆之都奇妙游等多项活动，展现牡丹文化节的风雅古韵与潮流时尚。《神都花宴》将全景式展示绚丽的国色天香，带领观众“漫步”花海，饱览洛阳大好春光。《古都夜八点》将展现“夜游”“夜演”“夜食”“夜集”“夜宿”“夜娱”等丰富的夜间文旅业态，带领观众体验“夜洛阳”的独特魅力。《洛阳城外同样美好》将呈现洛阳各县区的乡村美景，优美的自然山水，富有特色的民俗美食等。

　　本次线上推介特别节目将在河南日报(视频号、抖音号)、河南日报洛阳新闻(视频号、抖音号)；河南广播电视台洛阳(视频号)、大象洛阳(抖音号)；顶端新闻(客户端)、河南商报洛阳(抖音号)；大河报(视频号、抖音号、微博)、大河报洛阳新闻(视频号、抖音号)；洛阳网(视频号、抖音号、快手号)、洛视频(视频号、抖音号)、洛阳日报(微博)、洛阳晚报(微博)；洛阳融媒(视频号)，洛视界(视频号)，洛小融(视频号)、潮广播(视频号、抖音号)，洛阳广播电视台电视传媒中心(视频号)，老贾播报(视频号)、直播洛阳(抖音号)；精彩洛阳(视频号、抖音号、微博)、洛阳旅游(视频号、抖音号、微博)、平安洛阳(视频号、抖音号、微博)、洛阳消防(微信、微博、抖音、快手)、文明洛阳(抖音)、隋唐洛阳城(微信、微博、抖音)等平台同步直播，通过“云端”邀请网友参与互动，一起领略洛阳文旅盛宴，共赴一场国色天香之约。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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