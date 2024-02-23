今天河南省最高气温前三名 洛阳占据榜首

天气晴好，气温节节攀升。河南省气象台统计，今天(27日)8时至17时，河南省最高气温前三名的县(市、区)为洛阳市新安县23.9℃，三门峡市卢氏县22.9℃，洛阳市宜阳县22.5℃。

天气晴好，气温节节攀升。河南省气象台统计，今天(27日)8时至17时，河南省最高气温前三名的县(市、区)为洛阳市新安县23.9℃，三门峡市卢氏县22.9℃，洛阳市宜阳县22.5℃。 天气晴好，气温节节攀升。河南省气象台统计，今天(27日)8时至17时，河南省最高气温前三名的县(市、区)为洛阳市新安县23.9℃，三门峡市卢氏县22.9℃，洛阳市宜阳县22.5℃。 明天(28日)，气温仍将回升。老话说“春捂秋冻”，现在还需要捂吗？健康专家提醒，昼夜温差在8℃以上需要捂，春捂需要注意颈部、膝部、足部的保暖，注意及时增减衣物。“春捂”切忌过度，一旦“捂”出了汗，再被冷风吹，容易着凉。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市无明显冷空气活动，气温快速回升；4月1日前后受弱西南气流影响，云系较多。 具体预报如下： 今天夜里：多云转晴天。 28日(周四)：晴天间多云，部分地区伴有扬沙，偏西风3级～4级，气温10℃～25℃。 29日(周五)：晴天间多云，偏南风3级～4级，气温11℃～28℃。 30日(周六)：晴天到多云，偏东风3级左右，气温13℃～24℃。 31日(周日)：晴天转多云，气温12℃～27℃。 4月1日(周一)：多云到阴天，气温12℃～26℃。 4月2日(周二)：多云间阴天，气温12℃～25℃。 4月3日(周三)：阴天，部分地区有小雨，气温11℃～23℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）