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三年实现“动态清零”！洛阳将建重大事故隐患数据库
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.27 18:36

　　根据洛阳市安全生产治本攻坚三年行动部署安排，洛阳市将通过完善评估会商、自查自改常态化、治理督办等制度机制，健全重大事故隐患数据库，开展重大事故隐患“动态清零”行动。

　　完善风险评估会商机制

　　因地制宜建立完善各类安全风险评估会商机制，有效衔接国土空间规划和全国自然灾害综合风险普查成果等，结合各地实际制定开发区、工业园区、化工园区等重点区域安全生产禁止和限制类产业目录，严格准入标准，强化重大安全风险源头管控。

　　完善自查自改常态化机制

　　健全完善生产经营单位重大事故隐患自查自改常态化机制，生产经营单位主要负责人要每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查(高危行业领域每月至少1次)，完善行业领域专家、企业退休技安人员以及专业技术服务机构参与排查整治工作的长效机制，提高排查整治专业性。

　　完善治理督办制度

　　完善市县两级政府与行业部门对于重大事故隐患治理督办制度，建立审核把关销号机制，确保重大隐患闭环整改到位。2024年底前建立健全分区域、分行业重大事故隐患统计分析机制，对进展缓慢的及时采取函告、通报、约谈、曝光等措施。

　　健全重大事故隐患数据库

　　2024年底前完善数据库运行管理机制，全量汇总企业自查上报、督导检查发现、群众举报查实等各渠道排查的重大事故隐患，照单逐条整改销号，实现重大事故隐患及时动态清零。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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