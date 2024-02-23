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洛阳确定民生领域“铁拳”行动重点工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.27 18:36

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，该局2024民生领域案件查办“铁拳”行动重点工作已经确定，以“护民生”为中心，突出“保安全”和“反欺诈”两个主题，聚焦人民群众反映强烈、社会危害性大、社会舆论关注的违法活动，综合运用市场监管工具箱，依法查处一批重大案件。

　　“铁拳”行动将严厉查处违法案件，重点打击以下违法行为：

　　1.涉及消费者人身财产安全的制造业产品领域。以燃气灶具、电动自行车、儿童玩具、水泥、消防产品等为重点产品，重点查处以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品等违法行为。

　　2.食品安全领域。以宣称镇痛、安睡等功能食品为重点，严厉打击非法添加药品及其衍生物的违法行为。

　　3.特种设备领域。重点查处违法生产使用小型锅炉行为。

　　4.检验检测领域。重点查处在涉及人身财产安全的产品质量、食品安全检验检测活动中出具不实或虚假检验检测报告等违法行为。

　　5.侵害消费者合法权益违法案件。重点查处加油机计量作弊、利用不公平格式条款侵害消费者权益、商标侵权、假冒专利、伪造或冒用地理标志、价格欺诈、虚假违法广告等违法案件。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，“铁拳行动”将充分发挥全市市场监管综合执法优势，切实加大关系群众切身利益的重点领域执法力度，加大知识产权保护力度，推动建立健全长效机制，着力解决人民群众急难愁盼的问题，化解和防范市场风险，营造安全放心的消费环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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