洛阳汽车类机动车驾驶人考场名称变更，别约错！

刚刚，洛阳交警驾管所微信公众号发布消息，近期将对全市汽车类机动车驾驶人考场名称进行变更，在考学员预约时请留意，别约错！
刚刚，洛阳交警驾管所微信公众号发布消息，近期将对全市汽车类机动车驾驶人考场名称进行变更，在考学员预约时请留意，别约错！
刚刚，洛阳交警驾管所微信公众号发布消息，近期将对全市汽车类机动车驾驶人考场名称进行变更，在考学员预约时请留意，别约错！
各驾校：
近期将对全市汽车类机动车驾驶人考场名称进行变更，请各校知悉并通知所有在考学员预约时留意，避免约错考场带来不便。
洛阳交警驾管所
2024年3月27日
洛阳市驾驶人考场预约新旧名称对照表
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