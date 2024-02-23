洛阳汽车类机动车驾驶人考场名称变更，别约错！

刚刚，洛阳交警驾管所微信公众号发布消息，近期将对全市汽车类机动车驾驶人考场名称进行变更，在考学员预约时请留意，别约错！

刚刚，洛阳交警驾管所微信公众号发布消息，近期将对全市汽车类机动车驾驶人考场名称进行变更，在考学员预约时请留意，别约错！ 刚刚，洛阳交警驾管所微信公众号发布消息，近期将对全市汽车类机动车驾驶人考场名称进行变更，在考学员预约时请留意，别约错！ 各驾校： 近期将对全市汽车类机动车驾驶人考场名称进行变更，请各校知悉并通知所有在考学员预约时留意，避免约错考场带来不便。 洛阳交警驾管所 2024年3月27日 洛阳市驾驶人考场预约新旧名称对照表 ⑥