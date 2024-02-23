4月1日开始！洛阳中小学教师资格认定报名时间确定

今日，“洛阳市教育局”官网发布《洛阳市2024年上半年中小学教师资格认定公告》，明确我市2024年上半年中小学(含幼儿园)教师资格认定工作具体安排。

今日，“洛阳市教育局”官网发布《洛阳市2024年上半年中小学教师资格认定公告》，明确我市2024年上半年中小学(含幼儿园)教师资格认定工作具体安排。具体内容如下：

认定机构

1.幼儿园、小学和初级中学教师资格，由申请人的户籍所在地、居住地、就读学校所在地或部队驻地的区县教育局认定；

2.高级中学、中等职业学校、中等职业学校实习指导教师资格，由申请人的户籍所在地、居住地、就读学校所在地或部队驻地洛阳市教育局认定。

认定流程和时间

本次认定流程为“网上报名—体检—审核—认定结论—领取证书” ，具体如下：

(一)网报

1.社会生网报时间：第一次网报网上报名(4月1日8:00—4月12日17:00)

2.应届毕业生网报时间：第二次网报网上报名(6月17日8:00—6月28日17:00)

符合条件的申请人需在报名期限内登录中国教师资格网（www.jszg.edu.cn）报名。