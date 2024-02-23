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取消周一闭馆！延时开放！洛阳古墓博物馆发布最新公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳古墓博物馆 2024.03.27 14:56

　　今日，“洛阳古墓博物馆”官微发布公告称，4月1日至5月5日，洛阳古墓博物馆周一不闭馆，周一到周日均正常开放，其中周五、周六延时开放至20:00(19:00停止入馆)。

　　咨询电话：0379-62265740。

　　来馆参观可提前五天在“洛阳古墓博物馆”微信公众号预约门票。⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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