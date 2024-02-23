取消周一闭馆！延时开放！洛阳古墓博物馆发布最新公告

今日，“洛阳古墓博物馆”官微发布公告称，4月1日至5月5日，洛阳古墓博物馆周一不闭馆，周一到周日均正常开放，其中周五、周六延时开放至20:00(19:00停止入馆)。
今日，“洛阳古墓博物馆”官微发布公告称，4月1日至5月5日，洛阳古墓博物馆周一不闭馆，周一到周日均正常开放，其中周五、周六延时开放至20:00(19:00停止入馆)。
今日，“洛阳古墓博物馆”官微发布公告称，4月1日至5月5日，洛阳古墓博物馆周一不闭馆，周一到周日均正常开放，其中周五、周六延时开放至20:00(19:00停止入馆)。
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来馆参观可提前五天在“洛阳古墓博物馆”微信公众号预约门票。⑥
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