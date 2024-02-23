洛阳地铁牡丹专列来啦！3月28日正式上线运营

阳春三月，洛阳迎来了缤纷花季。为了给游客提供沉浸式赏花场景，洛阳市轨道交通集团打造了两列牡丹专列，将于3月28日正式上线运营。

阳春三月，洛阳迎来了缤纷花季。为了给游客提供沉浸式赏花场景，洛阳市轨道交通集团打造了两列牡丹专列，将于3月28日正式上线运营。

据了解，牡丹专列在地铁1、2号线各一列。走进车厢，仿佛置身牡丹花园。卡通人物“小牡”“小丹”，身穿汉服，头戴牡丹装饰，用时下网络流行语，结合示意图，为乘客介绍赏花路线、市区各大牡丹观赏园等。

据介绍，车厢整体设计选用活泼、有亲和力的插画风，搭配清新明快的色彩。车厢内部主色调分四种，1号线牡丹专列6个车厢主要以赵粉为主色调，2号线牡丹专列6个车厢分别以豆绿、魏紫、姚黄作为主色调。为增加沉浸式体验效果，车厢地面上还精心设计了散落的牡丹花瓣，为乘客营造身临其境的视觉感受。

3月28日，您准备好与牡丹专列偶遇，开启一路生花之旅了吗？（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）