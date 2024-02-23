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破解“如厕难”！洛邑古城景区周边将新增厕位近115个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.25 20:33

　　25日，走进洛阳市老城区洛邑古城南门新建公厕项目现场，施工人员正在搭建公厕内部设施。

　　“该公厕共有厕位39个，其中女厕位28个，男厕位11个。”老城区城管局相关负责人表示，目前公厕主体结构已建设完毕，内部设施搭建完成后，将进行外部仿古风格的装饰装修，预计4月1日前可投入使用。

　　洛邑古城南门新建公厕项目的快速推进，是老城区积极破解景区“如厕难”问题的一个缩影。

　　“近年，随着洛邑古城火爆出圈，游客流量大幅增加，高峰时期游客‘如厕难’的问题却日益凸显。”老城区城管局相关负责人说，洛邑古城内部及周边公厕数量少、分布不均，且公厕面积普遍偏小，男女厕位配置不科学，导致游客排队如厕现象时常发生。

　　针对这些问题，老城区按照“新建、改造同步走”的原则，最大限度提高公厕供给量。其中新建公厕共5座，分别是洛邑古城南门1座，九都路校场里天桥西侧1座，天元名品时尚广场南侧1座，洛邑古城一期续建项目内部2座，共新增厕位近115个。改造公厕共3座，分别是志仁里公厕、顺城街公厕、承福门大街中段公厕。

　　“下一步，将结合古城片区实际情况进行摸排，在加快公厕建设步伐的同时，延长公厕使用时间，推进精细化管理，进一步提升游客体验感和满意度。”老城区城管局相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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