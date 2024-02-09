喜迎牡丹文化节 洛阳古墓博物馆面向社会招募志愿者

为迎接即将到来的第41届中国洛阳牡丹文化节，全力做好各项活动服务保障工作，即日起，洛阳古墓博物馆面向社会招募志愿者。
为迎接即将到来的第41届中国洛阳牡丹文化节，全力做好各项活动服务保障工作，即日起，洛阳古墓博物馆面向社会招募志愿者。
为迎接即将到来的第41届中国洛阳牡丹文化节，全力做好各项活动服务保障工作，即日起，洛阳古墓博物馆面向社会招募志愿者。
只要您的年龄在18岁至50岁，身体健康、乐于奉献，即可报名。
志愿者主要为游客提供信息咨询服务，或参与秩序维护、协助开展社教研学活动，牡丹文化节期间，要求至少服务五天以上。服务期间，洛阳古墓博物馆提供免费午餐和班车。
报名截至3月28日，您可关注洛阳古墓博物馆微信公众号了解详细报名信息。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
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