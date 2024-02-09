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让产学研“相望更相见”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.20 08:23

　　科技只有应用于生产，才会转化为现实的、直接的生产力。在加快发展新质生产力的当下,如何促使产学研深度融合？我市最近发布的一则新质生产力要素信息“征集帖”是个思路。

　　其中提到，国家技术转移郑州中心、洛阳分中心及河南省技术交易市场向我市省级重点实验室、新研机构、高校院所及科技型企业等单位，征集研发服务能力和技术解决方案，之后或与全省7个产业集群、28条重点产业链精准对接，或通过路演推介吸引投资合作，或通过跨区域合作推广促进技术转移和成果转化。不同于过去囿于一隅的产学研合作，这次“牵线”站在全省高度、打破区域藩篱，更值得期待。

　　事实上，创新链与产业链“相望难相见”，一直是困扰广大科研人员和企业的难题。究其原因，一方面在于长期以来，产学研各自为战、相互脱节，一些科研成果与市场需求“供销不对路”；另一方面则在于，彼此有互补优势、合作意愿，却缺乏相应的联姻平台和激励机制，信息不畅、路径不通，阻滞了成果转化，不能及时应用到产业链上。中央反复强调加快形成与发展新质生产力相适应的新型生产关系，要求创新生产要素配置方式，目的正是要打通一切束缚新质生产力发展的堵点卡点，“让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动”。

　　产学研“相望更相见”，带来的变化肉眼可见。正如中科慧远，其在研发端与河科大、洛理工共创研发基地，有力提升了彼此创新能力；在应用端与中航光电、轴研所携手探索应用场景，有效助其实现数字化提升。一家企业如此，一座城市亦如此。融通产业链、贯通产学研，让科研与市场高效对接、技术与应用无缝衔接，我们就能以协同创新的“大合唱”，唱响新质生产力跃升的最强音。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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