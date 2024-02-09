@洛阳人：诚邀您为洛阳城市提质工作建言献策

19日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市2024年度城市体检项目团队正在全市范围内开展居民抽样问卷调查，进一步准确把握老百姓急难愁盼问题，更好推动洛阳市城市提质工作。
19日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市2024年度城市体检项目团队正在全市范围内开展居民抽样问卷调查，进一步准确把握老百姓急难愁盼问题，更好推动洛阳市城市提质工作。
19日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市2024年度城市体检项目团队正在全市范围内开展居民抽样问卷调查，进一步准确把握老百姓急难愁盼问题，更好推动洛阳市城市提质工作。
在此诚邀您扫描二维码，参与填写问卷，为洛阳市城市提质建言献策。您的问卷将作为洛阳市城市提质工作补短板、强弱项的重要依据。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）
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