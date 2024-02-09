范军领衔！河南省曲艺名家会聚洛城

“辕门外三声炮，如同雷震……”18日晚，洛阳市老城区洛邑古城舞台下座无虚席，艺术家白军选表演的《穆桂英挂帅》选段赢得阵阵喝彩。

“辕门外三声炮，如同雷震……”18日晚，洛阳市老城区洛邑古城舞台下座无虚席，艺术家白军选表演的《穆桂英挂帅》选段赢得阵阵喝彩。

当晚，“我们的中国梦文化进万家”——河南省曲艺名家送欢笑下基层走进洛阳慰问演出活动在这里精彩上演。

本次活动由河南省文联、河南省曲协、洛阳市文联主办，老城区政府承办，邀请到我省众多曲艺名家登台献艺。

情节起伏的河南坠子，韵律感十足的河洛大鼓，粗犷豪放的山东快书……演出现场，我省近几年涌现出的精品佳作异彩纷呈，演员当中，既有白军选、王国军、陈胜利、肖金红等曲坛老将，也有师亚峰、尹九宴、李小鑫等曲艺新秀，众多艺术家用精湛的演技赢得现场观众的热烈掌声。

演出尾声，中国曲艺家协会副主席、河南省曲协主席范军压台登场，他和自己的高徒明男男联袂为洛阳父老乡亲送上诙谐幽默、笑点迭出的对口笑声，让现场洋溢在欢声笑语之中。

整台演出一直持续至深夜，汇集了河南坠子、相声、山东快书、河洛大鼓、喷空、戏曲等多种艺术门类，让洛阳的观众以及来洛的游客品味到原汁原味的河南曲艺，领略到中原文化的博大精深。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）