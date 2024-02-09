2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛奖项设置公布 最高奖金10000元

今年的“洛阳球王”争霸赛设置了赛季决赛、年度总决赛的名次奖励。其中每个赛季决赛前八名运动员将获得300元至2000元人民币不等的奖励，年度总决赛前三名运动员将分别获得10000元、5000元、3000元人民币的奖励。

2024年“洛阳球王”争霸赛是落实市委主要领导关于广泛开展社区体育活动的指示精神，推进“国球进社区”等相关要求的重要举措。今年的大赛由洛阳市体育局、洛阳日报报业集团、洛阳市体育总会联合主办，于3月中旬开始，至12月底结束。

今年的“洛阳球王”争霸赛设置了赛季决赛、年度总决赛的名次奖励。其中每个赛季决赛前八名运动员将获得300元至2000元人民币不等的奖励，年度总决赛前三名运动员将分别获得10000元、5000元、3000元人民币的奖励。

具体奖励办法如下：

1、周海选赛

各组别仅录取前3名，颁发获奖证书。

2、季度决赛：

各组别均录取前8名，颁发奖牌及奖金。

第一名：奖金2000元

第二名：奖金1500元

第三名：奖金1000元

第四名：奖金800元

第五名：奖金600元

第六名：奖金:500元

第七名：奖金400元

第八名：奖金:300元

3、年终总决赛

各组别均录取前3名，颁发奖牌及奖金。

第一名：奖金10000元

第二名：奖金5000元

第三名：奖金3000元