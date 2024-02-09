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2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛奖项设置公布 最高奖金10000元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 11:20

　　2024年“洛阳球王”争霸赛是落实市委主要领导关于广泛开展社区体育活动的指示精神，推进“国球进社区”等相关要求的重要举措。今年的大赛由洛阳市体育局、洛阳日报报业集团、洛阳市体育总会联合主办，于3月中旬开始，至12月底结束。

　　今年的“洛阳球王”争霸赛设置了赛季决赛、年度总决赛的名次奖励。其中每个赛季决赛前八名运动员将获得300元至2000元人民币不等的奖励，年度总决赛前三名运动员将分别获得10000元、5000元、3000元人民币的奖励。

　　具体奖励办法如下：

　　1、周海选赛

　　各组别仅录取前3名，颁发获奖证书。

　　2、季度决赛：

　　各组别均录取前8名，颁发奖牌及奖金。

　　第一名：奖金2000元

　　第二名：奖金1500元

　　第三名：奖金1000元

　　第四名：奖金800元

　　第五名：奖金600元

　　第六名：奖金:500元

　　第七名：奖金400元

　　第八名：奖金:300元

　　3、年终总决赛

　　各组别均录取前3名，颁发奖牌及奖金。

　　第一名：奖金10000元

　　第二名：奖金5000元

　　第三名：奖金3000元
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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