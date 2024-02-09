洛阳市委理论学习中心组举行集体学习

18日，市委理论学习中心组举行集体学习，邀请专家围绕推动金融高质量发展作专题辅导报告，引导领导干部深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，不断增强金融思维和金融工作能力，以金融高质量发展助力中国式现代化建设洛阳实践。

市委理论学习中心组举行集体学习

江凌、杨骁、李保国参加

18日，市委理论学习中心组举行集体学习，邀请专家围绕推动金融高质量发展作专题辅导报告，引导领导干部深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，不断增强金融思维和金融工作能力，以金融高质量发展助力中国式现代化建设洛阳实践。市委书记江凌，市委副书记、政法委书记杨骁，市人大常委会主任李保国参加集体学习。

会前，市委理论学习中心组成员围绕习近平总书记关于金融工作的重要论述，特别是习近平总书记在中央金融工作会议、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话精神进行了自学。会上，受邀金融专家作了《走中国特色金融发展之路加快建设金融强国》专题辅导报告。报告理论联系实际，深入阐述了加快建设金融强国的科学内涵、核心要素、重点任务等，对领导干部正确认识金融发展面临的形势任务，深刻把握金融工作本质规律和发展道路，更好开展金融工作具有很强的指导性。

大家表示，金融是国民经济的血脉。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央积极探索新时代金融发展规律，不断推进金融实践创新、理论创新、制度创新，逐步走出一条中国特色金融发展之路。习近平总书记关于金融工作的重要论述，是习近平经济思想的重要组成部分，为新时代新征程推动金融高质量发展指明了前进方向、提供了根本遵循。要认真学习领会习近平总书记重要讲话的丰富内涵、精髓要义和实践要求，深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚持经济和金融一盘棋思想，统筹推进经济和金融高质量发展，以高质量金融服务助推经济高质量发展。要增强金融思维和金融工作能力，善用金融手段促进经济社会发展，切实把服务实体经济作为根本宗旨，深化金融供给侧结构性改革，充分用好资本市场，引导更多金融资源投向科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业等领域，不断提升金融服务质效。要有效防范化解金融风险，全面加强金融监管，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。要加强党对金融工作的领导，打造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍，积极培育中国特色金融文化，着力打造一流金融生态，为现代化洛阳建设注入更多金融活水。

王军、张玉杰、王森、韩治群、徐超文等市委理论学习中心组成员，市直有关单位主要负责同志参加集体学习。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)