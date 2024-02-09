洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委理论学习中心组举行集体学习
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 10:50

市委理论学习中心组举行集体学习
江凌、杨骁、李保国参加

　　18日，市委理论学习中心组举行集体学习，邀请专家围绕推动金融高质量发展作专题辅导报告，引导领导干部深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，不断增强金融思维和金融工作能力，以金融高质量发展助力中国式现代化建设洛阳实践。市委书记江凌，市委副书记、政法委书记杨骁，市人大常委会主任李保国参加集体学习。

　　会前，市委理论学习中心组成员围绕习近平总书记关于金融工作的重要论述，特别是习近平总书记在中央金融工作会议、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话精神进行了自学。会上，受邀金融专家作了《走中国特色金融发展之路加快建设金融强国》专题辅导报告。报告理论联系实际，深入阐述了加快建设金融强国的科学内涵、核心要素、重点任务等，对领导干部正确认识金融发展面临的形势任务，深刻把握金融工作本质规律和发展道路，更好开展金融工作具有很强的指导性。

　　大家表示，金融是国民经济的血脉。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央积极探索新时代金融发展规律，不断推进金融实践创新、理论创新、制度创新，逐步走出一条中国特色金融发展之路。习近平总书记关于金融工作的重要论述，是习近平经济思想的重要组成部分，为新时代新征程推动金融高质量发展指明了前进方向、提供了根本遵循。要认真学习领会习近平总书记重要讲话的丰富内涵、精髓要义和实践要求，深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚持经济和金融一盘棋思想，统筹推进经济和金融高质量发展，以高质量金融服务助推经济高质量发展。要增强金融思维和金融工作能力，善用金融手段促进经济社会发展，切实把服务实体经济作为根本宗旨，深化金融供给侧结构性改革，充分用好资本市场，引导更多金融资源投向科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业等领域，不断提升金融服务质效。要有效防范化解金融风险，全面加强金融监管，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。要加强党对金融工作的领导，打造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍，积极培育中国特色金融文化，着力打造一流金融生态，为现代化洛阳建设注入更多金融活水。

　　王军、张玉杰、王森、韩治群、徐超文等市委理论学习中心组成员，市直有关单位主要负责同志参加集体学习。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
    春分养生重在“平衡”
        明日春分，万物复苏，是一年中调养身体的好时机。
  • ·运动损伤“偏好”中青年 春季这样锻炼更科学
  • ·经常打嗝要警惕哪些疾病？
  • ·止痛药不可乱用 小心药物过度使用性头痛！
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 新增870个车位！洛阳白马寺释源广场新...
  • 暂未发现！洛阳全面排查央视“3·15”...
  • 文化味+烟火气！洛阳上海市场特色商业...
  • 注意！3月18日至20日洛阳多个区域分时...
  • 春花烂漫 乐享春光【组图】
  • 2023年，洛阳市共支付各项社保待遇210...
  • 全市领导干部会议召开 传达学习全国两...
  • 徐衣显与中国文化产业发展集团董事长...
  • 事关牡丹文化节期间住宿价格 洛阳发布...
  • 因围挡施工 洛阳15路、92路公交线路临...
    		•
    百姓呼声
    西明门至青阳门大街遗址保护展示工程批复
    西苑桥早晚高峰期交通拥堵问题能否解决？
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    春风轻轻的吹拂

    海棠花开

    手绘石头画

    重登万安山
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605