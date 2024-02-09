存在火灾安全隐患 17家单位被曝光

连日来，市消防救援支队深入“九小”场所、多业态混合生产经营场所和人员密集场所等3类重点场所，排查火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其尽快整改。

连日来，市消防救援支队深入“九小”场所、多业态混合生产经营场所和人员密集场所等3类重点场所，排查火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其尽快整改。 连日来，市消防救援支队深入“九小”场所、多业态混合生产经营场所和人员密集场所等3类重点场所，排查火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其尽快整改。 涧西区尊悦浴足足浴馆 隐患：消防档案不完善，无消防演练记录，防火检查巡查记录不符合规定，消防管理制度不符合规定，微型消防站设备不符合规定，逐级和岗位消防安全责任制不健全。 西工区塔卡密室逃脱馆 隐患：未设置烟雾报警器、自动喷水灭火系统。 老城区米咖先生餐饮服务店 隐患：营业大厅内部分电器线路未穿管保护。 瀍河区拦沟隆兴花园 隐患：抽查2号楼1单元电缆井缝隙未封堵严闭，且部分桥架盖板缺失；5号楼部分楼层常闭式防火门未保持关闭状态。 洛龙区龙城双语初级中学关林校区(原小八中) 隐患：东南侧男生宿舍楼缺少一部疏散楼梯。 洛阳旺发粮油商行 隐患：安全出口处摆放货物。 伊滨区李西加油站 隐患：一具灭火器过期；一具应急灯损坏；室内有被褥，有住人情况。 孟津区翊华瓷砖经营店 隐患：未配置灭火器。 洛阳市煜嘉文化传媒工作室 隐患：该场所墙面违规使用易燃可燃材料装修。 偃师区凤凰家苑 隐患：消火栓无水，且缺少水带水枪；电缆井未按照要求进行封堵。 新安县王婷百货店 隐患：疏散通道堆放货物；灭火器被遮挡。 河南大张实业有限公司洛宁信尧店 隐患：该单位常闭式防火门未保持关闭。 宜阳县城关镇香乳羊肉汤馆 隐患：厨房电器线路未穿管保护；灭火器底部存在凹陷。 伊川县yoyo生活馆 隐患：店内未设置应急照明灯、安全出口标志；抽查一具灭火器不符合要求。 嵩县桂晓卤肉店 隐患：店内部分电器线路未穿管保护。 栾川县城关镇娜娜大盘鸡店 隐患：厨房部分电器线路敷设不符合规定。 汝阳县城关镇豪想来牛杂汤 隐患：店内部分电器线路未进行穿管保护。 （洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）