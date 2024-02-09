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存在火灾安全隐患 17家单位被曝光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 08:31

　　连日来，市消防救援支队深入“九小”场所、多业态混合生产经营场所和人员密集场所等3类重点场所，排查火灾安全隐患，发现17家单位存在火灾安全隐患，予以曝光，督促其尽快整改。

　　涧西区尊悦浴足足浴馆

　　隐患：消防档案不完善，无消防演练记录，防火检查巡查记录不符合规定，消防管理制度不符合规定，微型消防站设备不符合规定，逐级和岗位消防安全责任制不健全。

　　西工区塔卡密室逃脱馆

　　隐患：未设置烟雾报警器、自动喷水灭火系统。

　　老城区米咖先生餐饮服务店

　　隐患：营业大厅内部分电器线路未穿管保护。

　　瀍河区拦沟隆兴花园

　　隐患：抽查2号楼1单元电缆井缝隙未封堵严闭，且部分桥架盖板缺失；5号楼部分楼层常闭式防火门未保持关闭状态。

　　洛龙区龙城双语初级中学关林校区(原小八中)

　　隐患：东南侧男生宿舍楼缺少一部疏散楼梯。

　　洛阳旺发粮油商行

　　隐患：安全出口处摆放货物。

　　伊滨区李西加油站

　　隐患：一具灭火器过期；一具应急灯损坏；室内有被褥，有住人情况。

　　孟津区翊华瓷砖经营店

　　隐患：未配置灭火器。

　　洛阳市煜嘉文化传媒工作室

　　隐患：该场所墙面违规使用易燃可燃材料装修。

　　偃师区凤凰家苑

　　隐患：消火栓无水，且缺少水带水枪；电缆井未按照要求进行封堵。

　　新安县王婷百货店

　　隐患：疏散通道堆放货物；灭火器被遮挡。

　　河南大张实业有限公司洛宁信尧店

　　隐患：该单位常闭式防火门未保持关闭。

　　宜阳县城关镇香乳羊肉汤馆

　　隐患：厨房电器线路未穿管保护；灭火器底部存在凹陷。

　　伊川县yoyo生活馆

　　隐患：店内未设置应急照明灯、安全出口标志；抽查一具灭火器不符合要求。

　　嵩县桂晓卤肉店

　　隐患：店内部分电器线路未穿管保护。

　　栾川县城关镇娜娜大盘鸡店

　　隐患：厨房部分电器线路敷设不符合规定。

　　汝阳县城关镇豪想来牛杂汤

　　隐患：店内部分电器线路未进行穿管保护。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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