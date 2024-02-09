涧西区郑州路街道：社区试水文创 促进居民增收

“调色要由深到浅，过渡区域颜色要自然……”日前，在涧西区郑州路街道南村社区邻里中心，77岁居民孙凡正在指导学员手绘牡丹花，制作牡丹团扇。

“调色要由深到浅，过渡区域颜色要自然……”日前，在涧西区郑州路街道南村社区邻里中心，77岁居民孙凡正在指导学员手绘牡丹花，制作牡丹团扇。

“一开始只是把画牡丹当作业余爱好，没想到还能赚钱。”孙凡笑着说，自己退休后迷上了画牡丹，学成后常在社区制作手绘牡丹团扇，后来越来越多居民加入，这引起了南村社区的关注。

近年来，洛阳文旅火爆出圈，文创产业繁荣发展。居民制作的手绘牡丹团扇能否带来收益，成为南村社区“两委”班子思考的事。

抱着试试看的想法，去年3月，南村社区决定在牡丹文化节期间，依托社区集体经济参与投资的天心文化产业园、校场里等文旅“打卡地”，销售居民制作的手绘牡丹团扇，推动其走向市场。

让人没想到的是，去年牡丹文化节期间，孙凡等人制作的手绘牡丹团扇销售量超过1万把，销售额超过30万元。这次试水的“成绩单”，让大家看到洛阳文旅文创产业的发展潜力。

随后，南村社区“两委”多次开会商讨文创产业发展方向，最终决定探索“社区＋文创”模式，围绕扩大产量、完善种类、拓宽销路，着力打造“南村民礼”牡丹文创品牌，让居民的手艺变收益。

南村社区先买来制作团扇所需的原材料，并组织爱好画牡丹的居民集中制作手绘牡丹团扇，提升团扇产量，目前已有50余人参与团扇制作。与此同时，南村社区着力丰富文创产品类型，满足不同的市场需求。他们引进专业运营商，围绕十三朝古都、洛阳著名景点、南村社区历史等主题进行设计创作，开发出手提包、便携式茶具、发簪等多种文创产品。此外，南村社区还发动社区能人制作剪纸、香包等特色文创产品。

为拓宽销售渠道，南村社区日前召开全体党员、居民代表会议，研究文创产品营销策略，决定发动居民参与推介。“今年牡丹文化节，我们想发动居民以低价购买社区的文创产品然后进行销售，从而带动更多人通过社区文创实现增收。”南村社区有关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 郑丹丹 刘艺泽）