洛阳师范学院成立绿色智能产业研究院

近日，洛阳师范学院绿色智能产业研究院揭牌成立，将聚焦我市重点发展的风口产业，打造原创性跨学科的研究平台和交叉科学人才培养基地。

近日，洛阳师范学院绿色智能产业研究院揭牌成立，将聚焦我市重点发展的风口产业，打造原创性跨学科的研究平台和交叉科学人才培养基地。

据介绍，该研究院以校内已有的省、市重点实验室为依托，深度融合该校物理、化学、信息、生物、食品等优势学科，聚焦新能源、新材料、生物医药、智能控制、新一代信息技术等重点研究方向，设立绿色能源材料、生物与医药、先进材料、新一代信息技术、智能控制技术5个研究所，致力于打造高水平科研教学机构、高层次人才培养基地和行业关键技术研究与输出中心。

截至目前，该研究院已与洛阳建龙微纳新材料股份有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司等多家企业达成合作意向，将在科技创新、成果转化、人才培养等方面共同发力，携手构建一流创新生态，助力我市“四新一装备”产业发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 韩雅楠)