市人大常委会对“12345”政务服务便民热线开展精准、联动监督

连日来，市人大常委会主要负责同志多次深入“12345”政务服务便民热线并召开座谈会，听取有关部门诉求办理情况，以人大精准、联动监督推动“12345”政务服务便民热线运行提质增效，让“12345”成为人民群众的“幸福密码”。

连日来，市人大常委会主要负责同志多次深入“12345”政务服务便民热线并召开座谈会，听取有关部门诉求办理情况，以人大精准、联动监督推动“12345”政务服务便民热线运行提质增效，让“12345”成为人民群众的“幸福密码”。

以“小切口”监督做实民生“大文章”

“热线关乎民生，是反映社情民意的晴雨表，也是沟通政府和群众的连心桥。”市人大常委会负责同志表示，人民群众的呼声期盼就是人大工作的重点方向，要立足法定监督职责，创新监督方法，紧盯“12345”政务服务便民热线这一“小切口”，监督推动政务便民服务效能全面提升、营商环境持续优化，做到“群众关心什么就监督什么，哪里有问题就去哪里监督”。

在经过多次调研座谈后，市人大常委会于近日研究通过“12345”政务服务便民热线运行监督工作方案，明确提出要坚持以群众满意为目标，采取市县联动方式，深入查找便民服务热线运行及办理中存在的突出问题，畅通政府、企业和群众沟通渠道，以精准、联动监督做实民生“大文章”。

以高质量审议找准找实深层次问题

“如何提升数据分析能力，增强承办单位服务意识，提升群众满意度？”在近期召开的市人大常委会会议上，与会人员听取了市政府关于“12345”政务服务便民热线运行及相关部门诉求办理情况报告后，围绕热线运行中的重点难点问题进行深入研讨，提出针对性意见建议。

“总体来看，群众对公安部门的诉求量最大，问题比较集中。建议围绕群众反映强烈的交通管理问题，尤其是车驾管业务和交通秩序管理问题，强化服务意识，优化办事流程，提高处置效率。”

“教育部门要围绕群众诉求强烈的体育中考政策、假期补课、学生就餐及住宿等问题，更加科学公平公正、依法依规，在办好人民满意教育上要更加用心用情用力。”

“住房公积金事关人民群众安居大计。公积金管理部门要持续压实责任，拓宽‘线上+线下’受理渠道，加大督促问效力度，全面提升服务保障能力。”

为提高会议审议质量，市人大常委会创新审议方式，将会议审议和书面审议相结合，共收集意见建议50条，点明当前“12345”政务服务便民热线工作存在的问题，为后续整改提升指明了方向路径。

以满意度测评推动监督常态长效

在完成相关审议后，市人大常委会对会议进行了满意度测评，就相关内容进行打分。这是市人大常委会满意度测评方式的创新，将原有的举手表决改为百分制打分，增加了对人大相关部门初审意见的测评，进一步提升监督工作质效。

“如此一来，可以倒逼我们加大监督力度，提升监督实效。”市人大常委会财经工委有关负责同志表示，将常态化开展政务服务便民热线监督，加大对排名靠后的部门、公共服务行业的监督力度，推动相关部门改进提升工作，认真办理好群众每一件诉求，不断增进人民群众福祉。

“通过市人大常委会会议审议和满意度测评，我们很快找到了工作上的不足和差距。下一步，我们将认真落实人大审议意见，狠抓整改落实，强化数据分析利用，以更加主动作为的为民意识，提升群众满意度。”市政府相关部门负责同志表示。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮）