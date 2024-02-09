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洛阳社会组织评估及年检工作开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 08:23

　　近日，市民政局就开展2024年度社会组织评估、市本级社会团体和市本级民办非企业单位(基金会)2023年度检查等工作发布通知，提醒相关社会组织按照要求参加。

　　社会组织包括社会团体、基金会和民办非企业单位三类。社会组织评估结果分为5个等级，依次为5A级、4A级、3A级、2A级和1A级。A级越高，表示社会组织总体水平越高。评估材料报送时间截至7月31日。

　　凡2023年6月30日前，在市民政局核准登记的社会团体、民办非企业单位(基金会)，要在今年5月31日前接受2023年度检查。

　　参检社会团体、民办非企业单位(基金会)应当真实、准确、完整地提交2023年度工作报告书等年检材料。即日起，社会团体、民办非企业单位(基金会)可登录民政一体化政务服务平台在线办理并提交“社会团体年检年报”。

　　线上年检审核通过的社会团体，将打印好的年检材料和审计报告准备齐全并报经业务主管单位初审同意加盖公章后，送至市民政局社会组织管理局。社会团体、民办非企业单位(基金会)年检结论分为“合格”“基本合格”和“不合格”。

　　应参检的社会团体、民办非企业单位(基金会)可点击市民政局官网“通知公告”栏，下载“社会团体、民办非企业单位(基金会)2023年度工作报告书”电子版，进行填写。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李欣)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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