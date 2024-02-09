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“新时代洛阳市政协委员大讲堂”开讲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 08:18

　　昨日，“新时代洛阳市政协委员大讲堂”开讲，邀请相关专家以《学习贯彻习近平经济思想 推动经济高质量发展》为题进行专题授课。

　　“新时代洛阳市政协委员大讲堂”是市政协学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的一项履职创新探索，旨在加强广大政协委员在产业发展、城市提质、乡村振兴、资本运作、社会治理、互联网传播规律等领域的知识学习，全面提升全市政协系统履职能力和水平，为现代化洛阳建设贡献政协智慧和力量。

　　市政协相关负责人强调，要持续强化政治意识，全面把握习近平经济思想鲜明的科学性、人民性、时代性、实践性和开放性，切实把习近平经济思想贯彻落实到新时代经济发展实践全过程各领域。要持续强化大局意识，增强系统观念，提高战略思维，聚焦全市中心工作谋划推进、服务保障政协各项履职工作，力求作出新的更大的贡献。要持续把准大局大势，深刻认识和把握经济工作中面临的机遇和挑战，坚定信心、迎难而上，以战略主动赢得发展主动，在知变应变求变中不断开创现代化洛阳建设新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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