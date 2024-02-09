世界首台！“洛阳创新”助力现代生物产业配备“中国芯”

日前，洛阳华清天木生物科技有限公司成功研发世界首台高通量微升级液滴培养组学系统设备，为现代生物产业配备“中国芯”提供强劲“洛阳动力”。

研发人员测试设备运行

日前，洛阳华清天木生物科技有限公司成功研发世界首台高通量微升级液滴培养组学系统设备，为现代生物产业配备“中国芯”提供强劲“洛阳动力”。

这是天木生物围绕生物育种技术发力取得的又一硕果。

素有现代生物产业“芯片”之称的生物育种技术，可利用转基因、基因编辑、全基因组选择等，对动物、植物、微生物开展高效、精准的定向改良和品种培育，其研发应用水平是衡量一个国家生物产业核心竞争力的重要标志。

此次落地的“世界首台”，系天木生物继成功研发世界首台常压室温等离子体(ARTP)育种仪、世界首台基于液滴微流控技术的全自动高通量微生物液滴培养仪(MMC)后，聚焦高通量单细胞筛选领域实施攻关的最新成果，其正式名字为MISS cell。

根据设定，MISS cell通过发挥液滴微流控技术体系小、传质效率高、自动化程度高和通量大等突出优势，可对环境菌群在单细胞水平上进行分离培养。其单次运行便可处理约5000个液滴，将其存储在高透气性管路中进行孵育，并凭借光学信号进行检测分选。

由于搭载了先进的生物兼容性聚合物材质芯片，在数字化技术加持下，MISS cell可极大丰富细胞分选方案，在显著提升筛选通量的同时，使得单克隆筛选成本大幅度降低至几毛钱甚至几分钱。

高通量微升级液滴培养组学系统设备

“看起来和微波炉大小差不多的一台设备，其运行效率可与成本动辄千万元级的工作站媲美。”天木生物研发负责人郭肖杰骄傲地说。目前该设备已在国内多个重点育种机构及高校生物实验室使用，应用领域涵盖生物育种、酶进化、药物筛选、合成生物学、环境生物科技等。

此外，该企业开发的毫升体系微生物适应性进化仪EVOL cell目前也已投放市场。凭借自动化传代和梯度化学因子添加功能，该设备可通过完成两种以上变量调节，用于多种微生物的培养和适应性进化，使得人工摇瓶和涂板环节成为历史。

“今年全国两会强调的新质生产力理念，对我们开展创新工作很有启发。后续企业还将加快数字化生物育种创新体系布局，为推动高质量发展取得更大成效作出贡献。”天木生物负责人表示。

2015年，我市引进“河洛英才计划”清华大学邢新会团队，以团队为基础组建天木生物，通过积极培育助力企业发展，使其围绕生物育种的建库、筛选和过程评价等关键步骤，持续进行产品研发布局，接连解决行业“卡脖子”问题。目前该企业原创开发的4大类20余款新产品，不仅在国内占有主要市场，还出口日本、新加坡、美国、俄罗斯等国家，为企业用户创造经济效益累计突破百亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苟华云 李硕)