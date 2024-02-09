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涧西区78岁老人潘根：四个木工刨 一世兄弟情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 08:19

　　刨子，是木工做活儿不可或缺的工具。市民潘根是一位老木匠，家里存放着4个刨子，均已使用了五六十年。这些刨子是他的大哥手工制作的，送给了他。打造大立柜、做蜂箱……几十年来，这些刨子为他做木工立下了“汗马功劳”。老人说，推刨子时会卷起刨花，他喜欢刨花散发出的香气。

潘根老人展示推刨子

　　大哥一席话，让他动了心

　　今年78岁的潘根老人，是涧西区徐家营街道前五龙沟社区居民。近日，记者来到他家，老人迫不及待地将保存的4个刨子拿出来展示。

　　这些刨子均为李木材质，刨柄造型不一。经过岁月的洗礼，它们早已失去往日的光泽，变得暗沉，有3个刨刃儿已经生锈。

　　“这些刨子有二型刨子、合缝刨子和裁边刨子。”老人介绍，刨子主要用于刨直、削薄、出光和制作平滑的物面。他的这些刨子外观相似，但功能不一，如二型刨子是用于处理木料粗糙表面的。

　　潘根回忆，他小的时候，村里有不少手艺人，比如泥瓦匠、银匠、铁匠等，不过最多的是木匠，他的大哥、二哥都是木匠。早年间，市面上很少有销售成品家具的，老百姓家里的床、立柜等家具，大多靠木匠手工打造。尤其是谁家嫁闺女办喜事，邀请木匠打造一套家具作为嫁妆，更是必不可少。因此，那时的木匠很吃香。

　　“不少木匠就在周边做活儿，也有选择出去闯荡的。”潘根说，他们村的木匠，有人到了陕西，每年开春后出门，临近过年才回来。潘根的大哥比他年长11岁，也选择出远门谋生，常常在三门峡一带做工。

　　潘根十五六岁时，正上初中。有一年放暑假时，大哥让他跟着去三门峡学做活儿。他一心扑在学习上，梦想有一天能考上大学，并不想当木匠。“技多不压身。”大哥告诉他，学会木工这门手艺，将来即使上不了大学也不愁没饭吃。大哥的一席话，让他动了心，于是就跟着大哥出了门。

　　学了3年就能“单飞”，大哥送他刨子

　　潘根的大哥在三门峡走村串巷多年，凭着高超的手艺与良好的口碑，在当地有接不完的活儿。“大哥做的家具结实、精美，他甚至能在家具上雕花。”潘根说，尽管是外乡人，但大哥在当地很吃得开。

　　那时，谁家需要做桌椅板凳等家具得自己提供木材，木匠只负责做。短则两三天，长则六七天，潘根的大哥就能圆满完成雇主交代的任务。其间，他们吃住在雇主家里，大哥每天的收入虽不到两块钱，但在当时已是相当可观了。“我是学徒工，给大哥打下手，帮忙搬搬木板、拉拉条线，边看边学。”潘根说。

　　不久，潘根拿起了凿子，试着在木料上凿卯，还用大锯锯木材。再后来，他开始使用刨子做活儿，这些刨子都是大哥手工制作的。他说，没经验的人，推刨子时容易出现各种问题，手容易磨破不说，木料表面也会不平整，“推刨子不能使用蛮力，必须紧贴着木料表面来推”。

　　潘根脑子灵活、学习能力强，跟着大哥学了3年，就能出师“单飞”了。看他使用那4个刨子很顺手，大哥干脆全部送给了他。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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