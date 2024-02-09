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徐衣显与中国文化产业发展集团董事长王东兴举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.19 08:15

徐衣显与中国文化产业发展集团董事长王东兴举行工作会谈
深度对接强强联合促进文化产业提质效
数智赋能丰富业态推动文旅融合出新彩

　　昨日，市长徐衣显在京陪同省领导到中国石化集团工作对接后，拜访了中国文化产业发展集团，并与党委书记、董事长王东兴举行工作会谈，双方围绕城市名片打造、文旅文创融合、文化园区建设运营等深入洽谈交流，达成广泛合作共识。

　　徐衣显实地考察了中国文化产业发展集团企业展厅等处，详细了解发展历程、业务板块、园区运营、文创孵化等情况。在座谈中，徐衣显介绍了洛阳经济社会发展、特别是文旅文创融合等情况。他说，洛阳是华夏文明重要发祥地、十三朝古都，历史底蕴厚重，文旅资源丰富。近年来，洛阳市深入践行习近平文化思想，坚持以文塑旅、以旅彰文，全面实施文旅文创融合战略，聚焦“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，发展新文旅、打造新场景、丰富新业态，加快建设全国沉浸式文旅目的地。隋唐洛阳城、应天门、龙门石窟、洛邑古城、老君山等成为网红打卡地，汉服体验、沉浸演艺、剧本娱乐、研学旅行、电竞数娱、高端民宿等新业态蓬勃兴起，洛阳文旅“火爆”出圈、“顶流”出彩，今年春节接待游客人次、旅游收入双双排名河南省第一，跻身全国十大热门旅游城市。中国文化产业发展集团是国务院国资委“双百企业”，在文化教育产业投资运营领域经验丰富、实力雄厚，核心业务、产业布局、发展方向与洛阳高度契合，双方合作空间广阔、潜力巨大。希望中国文化产业发展集团充分发挥资本、管理、品牌、运营等优势，深度挖掘洛阳历史文化资源，盘活存量优质资源，创造增量多元场景，培育城市特色演艺经济，开发城市专属文创产品，塑造城市特色文化IP，促进数智赋能文旅融合，布局建设文化产业园区，创新数字化、智慧化一流生态，植入产教融合、绿色康养新兴业态，助力洛阳加快打造传承中华文化的世界级旅游目的地。

　　王东兴充分肯定洛阳文化旅游产业的资源优势、发展态势，介绍了企业业务布局和合作意向。他表示，中国文化产业发展集团将进一步深化对接交流，立足洛阳产业基础和综合优势，着眼文旅文创融合需求，力争在精品演艺、特色文创、数字媒体、文化园区、债务优化、公募REITs等更多领域开展系统性集成式合作，打造具有洛阳特色和较强竞争力的文化产业集群，为洛阳文旅文创高质量发展贡献更多智慧和力量。

　　中国文化产业发展集团党委副书记韩剑等参加座谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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