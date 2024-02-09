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本周前期天气晴好 23日起有小到中雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.03.19 08:14

　　“中分春一半，今日半春徂。”北京时间3月20日11时6分将迎来春分节气。此时节，江水暖，烟柳绿，桃花红，梨花白，莺声婉转，满园春色，生机勃勃。

　　春分就要到了，真正气象意义上的春天也要到了。不过，这两天，气温升高的同时，大风也在呼呼地吹。

　　“春天孩儿面，一日三变脸”，春天的天气为何如此多变？气象专家介绍，随着天气回暖，空气中蕴含的能量开始增多，此时若遇到冷空气南下这样的条件刺激，这些能量就可能爆发，一般的对流性天气就会发展成强对流天气。所以，基本上所有的强对流天气都会在春、夏、秋三季高发。

　　市气象台根据最新气象资料分析，未来一周，前期我市以晴好天气为主，昼夜温差较大，后期云系增多。23日至25日，受高空低槽及冷空气扩散的共同影响，我市有一次较明显的降水天气过程。

　　最近几天天气预报

　　今日：晴天间多云，西北风3级～4级，气温5℃～20℃。

　　明日：晴天到多云，气温5℃～19℃。

　　21日(周四)：晴天到多云，气温6℃～23℃。

　　22日(周五)：多云到阴天，气温8℃～25℃。

　　23日(周六)：阴天转小雨，部分地区有中雨，气温11℃～19℃。

　　24日(周日)：阴天有小到中雨，气温11℃～17℃。

　　25日(周一)：阴天间多云，部分地区有小雨，气温7℃～15℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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