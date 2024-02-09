本周前期天气晴好 23日起有小到中雨

今日洛阳晴天间多云，西北风3级～4级，气温5℃～20℃。

“中分春一半，今日半春徂。”北京时间3月20日11时6分将迎来春分节气。此时节，江水暖，烟柳绿，桃花红，梨花白，莺声婉转，满园春色，生机勃勃。

春分就要到了，真正气象意义上的春天也要到了。不过，这两天，气温升高的同时，大风也在呼呼地吹。

“春天孩儿面，一日三变脸”，春天的天气为何如此多变？气象专家介绍，随着天气回暖，空气中蕴含的能量开始增多，此时若遇到冷空气南下这样的条件刺激，这些能量就可能爆发，一般的对流性天气就会发展成强对流天气。所以，基本上所有的强对流天气都会在春、夏、秋三季高发。

市气象台根据最新气象资料分析，未来一周，前期我市以晴好天气为主，昼夜温差较大，后期云系增多。23日至25日，受高空低槽及冷空气扩散的共同影响，我市有一次较明显的降水天气过程。

最近几天天气预报

今日：晴天间多云，西北风3级～4级，气温5℃～20℃。

明日：晴天到多云，气温5℃～19℃。

21日(周四)：晴天到多云，气温6℃～23℃。

22日(周五)：多云到阴天，气温8℃～25℃。

23日(周六)：阴天转小雨，部分地区有中雨，气温11℃～19℃。

24日(周日)：阴天有小到中雨，气温11℃～17℃。

25日(周一)：阴天间多云，部分地区有小雨，气温7℃～15℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）