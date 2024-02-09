洛阳启动2024年首批省级专精特新中小企业认定

18日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动2024年首批省级专精特新中小企业认定工作。

18日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动2024年首批省级专精特新中小企业认定工作。

此次认定面向在洛阳注册登记、具有独立法人资格、截至2024年4月10日注册满两年的创新型中小企业。申报企业应符合《中小企业划型标准规定》，未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，且近三年未发生重大安全事故。

根据要求，除了提交线下材料，企业在申报中还须登录优质中小企业梯度培育平台，通过“数字化水平评测”模块进行自评，进入“专精特新中小企业申报”模块如实完整填报并上传佐证材料。

在指导企业准备申报材料的同时，洛阳各级工信部门将统筹开展本年度专精特新“小巨人”企业推荐工作，对本次申报企业中有意申报专精特新“小巨人”企业的，推动其对标“小巨人”企业认定标准，高质量出具审计报告，编制申报材料，避免重复工作，进一步减轻企业负担。

在开展认定工作的同时，洛阳还将同步启动2021年度省级专精特新中小企业复核工作。

专精特新中小企业实现了专业化、精细化、特色化发展，创新能力强、质量效益好，是优质中小企业的中坚力量。目前洛阳市拥有省级专精特新中小企业325家，后续将继续加强优质中小企业培育，聚焦17条优势产业链奋力发展新质生产力，培育提升新动能，为推进新型工业化做好战略支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵长青 夏元祥 文/图）