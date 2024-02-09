提升管理、优化服务！洛阳全面提升旅游住宿业服务品质

洛报融媒记者18日获悉，洛阳市旅游住宿业协会日前制定相关举措，进一步提升全市旅游住宿行业的管理水平和服务品质。 洛报融媒记者18日获悉，洛阳市旅游住宿业协会日前制定相关举措，进一步提升全市旅游住宿行业的管理水平和服务品质。 在运营质量方面，建立“首问负责制”，第一时间解决宾客问题，及时满足宾客需求；员工熟悉饭店周边环境，包括当地特色商品、旅游景点、购物中心、文化设施、餐饮设施等信息；能提供高效规范的礼宾服务、行李寄存服务及贵重物品保管服务；公共区域配备有为残障人士提供服务的设施；公共区域无线网络信号实现全覆盖，使用方便、流畅等。 在服务提升方面，公共区域和客房摆设洛阳旅游资料；提供洛阳地方特色名小吃；提供多元化服务，增设文创产品；有鲜明的洛阳文化特色，管理和服务体现文化底蕴，能够有效挖掘和宣传洛阳历史与文化内涵，提升宾客体验感等。 下一步，洛阳市旅游住宿业协会将多措并举促进旅游住宿行业品质提升，增强游客满意度和体验感，加快推动旅游住宿业转型升级。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 徐琪 文/图）