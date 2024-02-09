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2023年，洛阳市共支付各项社保待遇210亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.18 20:03

　　记者从18日召开的2024年洛阳市社会保险经办工作会议上获悉，去年，洛阳市共支付各项社保待遇210亿元。

　　社会保险覆盖面进一步扩大。去年全年，洛阳市基本养老保险、工伤保险、失业保险参保分别达516.66万人、86.04万人、79.03万人，全部超额完成省定各项目标任务。

　　各项社保待遇按时足额发放。去年全年，洛阳市共支付各项社保待遇210亿元，其中企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险分别支出134.92亿元、53.01亿元、17.13亿元、2.60亿元、2.35亿元。

　　2023年，洛阳市连续第19年提高企业退休人员基本养老保险待遇、连续第8年提高机关事业单位退休人员基本养老保险待遇；两次调整城乡居民基础养老金，待遇由113元/月提高至128元/月。

　　去年，洛阳市社会保险中心根据国家和省的统一部署，结合洛阳市实际，延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率政策。全年全市共减免失业保险费2.53亿元，其中单位1.52亿元，个人1.01亿元，惠及单位3.86万家，惠及职工78.20万人；减免工伤保险费共0.93亿元，惠及单位3.91万家，惠及职工80.35万人。

　　此外，洛阳市大力推行通过后台数据比对精准发放的“免申即享、企业确认”经办新模式，积极推进稳岗补贴返还工作。截至2023年年底，共发放五个批次稳岗补贴资金1.06亿元，惠及1.18万家企业35.91万人。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 胡宏亮 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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