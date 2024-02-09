百姓立生祠 女皇赐金字（大唐宰相狄仁杰）

上篇说到狄仁杰被来俊臣构陷入狱，一个小孩子一番话点醒武则天，狄仁杰绝处逢生。来俊臣尚有利用价值，不好治他的诬陷之罪；狄仁杰留在朝中不安全，不如让他出去避避风头，许是经过这番权衡，武则天贬狄仁杰为彭泽令。

上篇说到狄仁杰被来俊臣构陷入狱，一个小孩子一番话点醒武则天，狄仁杰绝处逢生。来俊臣尚有利用价值，不好治他的诬陷之罪；狄仁杰留在朝中不安全，不如让他出去避避风头，许是经过这番权衡，武则天贬狄仁杰为彭泽令。

求陛下免民租，放人一条生路

将绵衣送出丽景门让家人“去其绵”时，还是公元692年春月，狄仁杰来到彭泽(在今江西九江)时已是秋月，正值丰收时节，眼前却一片凄凉：彭泽大旱，颗粒无收，百姓食草度日。

狄仁杰四处走访，了解到“彭泽地狭，山峻无田”，一户不过十亩五亩地，就算丰收，交过租税后，也是“半载无粮”，何况这年绝收，百姓哪还有活路？他又查看了当地户籍，从春到夏，已饿死大半，“里里乡乡，班班户绝”。

狄大人心都碎了，立即提笔上疏，请求武则天免除彭泽百姓的租税。这件事史书没有记载，但《全唐文》收录了狄仁杰的《乞免民租疏》。

武则天同意了吗？《九江市志》中说：“武后嘉之，特降制……免民间本年租税。”《新唐书》中说“邑人为置生祠”，生祠就是为活人建立的祠庙，狄仁杰救彭泽于水火，自然受到百姓敬仰爱戴。

彭泽百姓多希望狄大人一直当他们的父母官，然而，天下之大，需要狄大人的地方何止一个彭泽。

回家种地去吧，契丹来了有我

前是天灾，后是人祸。公元696年五月，契丹起兵反唐。十月，契丹攻陷冀州(治今河北衡水一带)，杀死刺史，屠吏民数千人，河北震动。再往南就是魏州(治今河北邯郸一带)，突破魏州防卫，契丹就能直逼神都。魏州刺史独孤思庄恐惧万分！他害怕契丹大军突然到来，就将百姓全部驱赶入城：统统给我修筑工事，加强守备，其他啥事儿都别干了。

这气氛，这架势，恐怕敌军还没来，自己就先把自己吓死了。武则天紧急任命狄仁杰为魏州刺史，派他去换掉那个没用的东西。狄仁杰不负君望，一到魏州，就将百姓全部遣返回家：干农活儿去吧，好好过日子，敌人离咱还远着呢，用不着这样紧张，万一敌人来了，我自己抵挡他们！

民间盛传狄仁杰有神灵护体，你看他在江南焚毁祠庙一千七百所，得罪了多少鬼神，哪个敢报复他？都说丽景门是“例竟门”，“非死不出”，他不也活着出来了？可见吉人自有天相，狄大人来当魏州刺史，魏州百姓不怕了，“大悦”，都高高兴兴回家种地去了。

狄仁杰这份淡定安抚了百姓，却吓住了契丹将领，“贼闻之自退”，魏州先不打了，先打别的地方吧，结果打着打着就败了。

狄仁杰在魏州数月，“以逸待劳，以柔摧刚。缓赋宽役，勉农劝桑……虏则引归，岁获大穰(丰收)”。朝廷要把他调走时，老百姓都“泣涕彷徨，援刀割肤，守阙上章”，无奈挽留不住，只得立碑、立祠“以纪恩惠”。

但求利于国家，不为自己打算

第二年六月，契丹初平，河北一片狼藉，武则天派河内王武懿宗、宰相娄师德、魏州刺史狄仁杰，分别到黄河以北各道安顿抚恤百姓。

武懿宗是武则天的侄子，契丹来时，他丢盔弃甲；面对百姓，他心狠手辣。那些被契丹胁从后又回来的百姓，都被他当成反贼，活活剖腹取胆！先是契丹何阿小嗜杀人，现河内王有过之无不及，黄河以北的人都说：“唯此两何(河)，杀人最多。”

狄仁杰与之完全相反，他不仅安抚百姓，还为契丹降将李楷固、骆务整求情。当时有关部门指责二降将投降太迟，要求将他们灭族。狄仁杰却上奏请求赦免他们：“此二人骁勇绝伦，既然能为他们的主上尽力，就一定能为我们尽力，若抚之以德，就都能为我所用了！”亲友都劝他不要这样做，为降将说话，小心把自己搭进去，他全不听：“有利于国家就好，难道还要为自己打算？”武则天采纳了他的意见，他又请求授给二人官职。

事实证明，听狄仁杰的没错，这二人后来戴罪立功，将契丹余党全部平定。三年后的庆功宴上，武则天对着狄仁杰举杯道：“公之功也。”狄仁杰固辞不受：“此乃陛下威灵，将帅尽力，臣何功之有！”

再把话题扯回河北。百姓能给狄仁杰立碑、立祠，女皇能给狄仁杰加官进禄，狄仁杰很快就升职了，“俄转幽州都督”。随圣旨一同送来的还有御赐“紫袍、龟带”，十分特别的是，武则天“自制金字十二于袍”：“敷政术，守清勤。升显位，励相臣。”

女皇下一步要干啥，诸位都看出来了吧？（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）