两个彭泽令（河洛拾珠）

历史上有两个知名的彭泽令，狄仁杰算一个，另一个大家也熟悉，就是《归园田居》《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》等传世名篇的作者陶渊明。

历史上有两个知名的彭泽令，狄仁杰算一个，另一个大家也熟悉，就是《归园田居》《桃花源记》《五柳先生传》《归去来兮辞》等传世名篇的作者陶渊明。

陶渊明主要生活在东晋末期，当时社会动荡，政治黑暗，他“闲静少言，不慕荣利”，本不想做官，可无奈亲人老了，家里太穷，不得已当了州祭酒。没几天，他就受不了那些职责束缚，自请解职回家了。

不久，州里叫他去当主簿，他不干，亲自耕作自给自足，无奈身体太差，累病了。为挣口饭吃，他重返官场，当了镇军、建威参军，对亲朋说：“聊欲弦歌，以为三径之资可乎？”我要是当个县令，为以后归隐攒点儿钱，不知道行不行？上头听说这话，就让他当了彭泽令。

当了县令，可以种公田，种啥呢？陶渊明说都种秫谷吧，秫谷能酿酒，“令吾常醉于酒足矣”。你喝美了，家里人不要吃饭啊？妻子不同意，坚持要求种粳米，结果双方各退一步，“五十亩种秫，五十亩种粳”。

陶渊明平时穿戴比较随便，有一次，上头派督邮来视察工作，下属就告诉陶渊明，您得注意着装，“束带见之”。这大概就是压死骆驼的最后一根稻草，陶渊明叹气道：“吾不能为五斗米折腰，拳拳事乡里小人邪！”说罢，官印一交，彻底辞职归隐！

《九江市志》中说，陶渊明只当了80多天彭泽令。

为啥说“欲弦歌”是想当县令呢？“弦歌”出自《论语·阳货》，孔子来到武城，听见弹琴唱歌声，莞尔一笑说：“割鸡焉用牛刀？”孔子的学生子游任武城宰，他回答道：“我听老师说过，君子学习了礼乐就会有仁爱之心，百姓学习了礼乐就容易治理。”孔子说：“同学们，言偃(字子游)的话是对的。我刚才只是跟他开个玩笑罢了。”由此可知，子游以弦歌为教民之具，弦歌后来就成了出任邑令(县令)的典故。

三径是什么意思？指归隐者的家园。陶渊明只想归隐田园，不想当官，他最终也没有向现实屈服，没有为五斗米折腰。

两个彭泽令，反差真不小！然而，前后相隔近三百年，时代不同，社会不同，也难怪人的选择不同了。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）