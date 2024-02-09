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以绿色发展赋能新质生产力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.18 08:16

　　嵩县要加大“中原药谷”建设力度，推动中医药产业发展迈上新台阶，做好陆浑湖大文章，加快从“山城”到“湖城”转变；栾川要争当践行“两山”理论示范县，把生态保护放在优先位置，发展全域旅游，打造高端民宿集群，拉长钼产业链条……日前，市委明晰南部四县发展定位，因地制宜发展特色产业，加快打造绿色发展样板，彰显出以绿水青山赋能新质生产力的战略定力。

　　“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。”习近平总书记这一重要论断，深刻阐明了新质生产力与绿色发展的内在联系。南部生态发展区是洛阳的“绿肺”，犹如一道道绿色生态屏障，让城市健康地呼吸。推动新质生产力加快发展，就要树牢绿水青山就是金山银山的理念，明晰南部四县特色和定位，各展所长、差异发展，加快发展方式绿色转型，以绿色发展的新成效激发新质生产力。

　　绿色发展，不等于不发展，生态发展区也不是只要生态，不要工业，不要创新。绿色发展，发展的是科技含量高、资源消耗少、环境污染小的产业结构，提升的是经济发展“含绿量”“含新量”和“含金量”。这不仅符合新质生产力的高科技、高效能、高质量特征，而且有利于将科技创新成果应用到具体产业和场景上，完善产业体系，从而不断培育发展新质生产力的新动能。比如，嵩县与省科学院携手打造“中原药谷”，将引进培育一批生物医药领域独角兽、小巨人企业。栾川发力钨钼氟新材料，打造国内一流的钨钼氟新材料制造和贸易基地……无论是做强绿色制造业，还是发展绿色服务业，南部四县的发展空间非常广阔，大家无须担心被捆住手脚，更无须自我设限。

　　绿色发展的赛道足够大，足够千里马纵横驰骋。聚焦定位、发挥特长，做大做优特色产业，以绿山青山支撑高质量发展，定能不断激发新质生产力，绘出美丽洛阳新画卷。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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