1068名居民喜提新房！老城区356套安置房完成交付

“今天领到新房钥匙了，很开心！”15日，在老城区状元红街道丽景社区安置房交房现场，75岁居民申银朝脸上难掩喜悦。

“今天领到新房钥匙了，很开心！”15日，在老城区状元红街道丽景社区安置房交房现场，75岁居民申银朝脸上难掩喜悦。

当天，老城区北辰御花园安置房小区最后一批356套安置房完成交付，可安置1068名居民，标志着丽景社区回迁安置工作圆满完成。

闻听要交房的消息，居民们早早来到现场，通过叫号入场、审核材料、登记看房、交房等流程，顺利领到钥匙。走进位于状元红路与金谷北路交叉口东南角的安置房，申银朝十分满意，“我要尽快装修，争取早日住进去。”