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“老少通吃”是社区食堂长红之道（洛谭说事）

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.15 08:16

　　中餐每份10.8元，一荤两素一汤；晚餐馍、菜、汤，每份4.5元，这样性价比高的社区食堂，是老年人的“爱”，也是年轻人的“菜”！看晚报，近来，洛阳多个社区食堂不仅为老年人提供便利，同时还俘获了不少年轻人的“芳心”，可谓“老少通吃”。

　　在人们的印象中，社区食堂是老年人的专属福利。近年，为解决老年人的吃饭问题，老年助餐服务出现在洛阳各大社区邻里中心，随着覆盖面的扩大，部分“老年餐厅”逐渐发展为面向社会开放的社区食堂。社区食堂离家较近、菜品多样、口味清淡、价格相对低廉，年轻人在家不想做饭，出门吃饭也不便宜，超接地气的社区食堂自然备受青睐。

　　年轻人与老年人组“饭搭子”，我们乐见其成。过去，虽有租金减免等政策支持，社区食堂经营者常常面临成本高、易亏损的困境，难以靠“输血”长久运营。如今开放社会餐，不仅扩大了经营范围，方便周边年轻人，更重要的是让社区食堂能“自我造血”，用这部分收益反哺老年助餐服务的支出，使运营可持续。不止如此，社区食堂在三餐之外，还有社交等功能，随着越来越多年轻人的加入，不仅能延伸孝亲文化，还能集聚更多生活气、烟火气、人情味，让社区食堂越来越有吸引力。可见，“老少通吃”是社区食堂长红之道。

　　当然，社区食堂受到年轻人热捧，生意好了，老年人的空间会不会被挤占？社区食堂难免会迎合年轻人的口味和喜好，还能顾得上老人吗？这需要社区食堂主动求变，在“老少通吃”上多下功夫。比如，有的社区食堂实行错峰就餐，让老年人提前用餐，或者预留一定比例的餐桌，给老年人专用，年轻人可以选择打包带走；有的社区食堂招募志愿者，为老年人提供上门送餐服务；还有的社区食堂植入了托幼中心、图书馆、培训班等功能，链接和衍生更多“家门口”服务……这些经验都值得借鉴，从而升级社区食堂的运营模式，为更多老年人和年轻人在家门口享受幸福“食”光提供便利。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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