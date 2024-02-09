洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

因地制宜向“新”行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.03.14 08:24

　　春潮涌动万象新。

　　一年一度的全国两会落下帷幕。习近平总书记提出的“因地制宜发展新质生产力”“全面提升新兴领域战略能力”等新论断新要求，进一步指明了发展方向。政府工作报告中，“实施产业创新工程”“稳步实施城市更新行动”等新举措新安排，明确了具体落实重点。各地向“新”看齐蓄势待发。

　　怎样为高质量发展注入新动能？如何在抢占新质生产力的新赛道上塑造新优势？我市凝心聚力迈出了因地制宜向“新”行的步伐。

　　推动区域发展，向“新”发力。进入3月以来，市委紧锣密鼓召开会议，多次专题研究都市核心区、南部生态发展区、环都市区的发展成效，并坚持以问题为导向，对新一年的工作进行谋划部署。都市核心区各区要依托自身功能定位和资源禀赋，加快形成优势互补、各具特色的城市经济发展格局；南部生态发展区四县要因地制宜发展特色产业，加快打造绿色发展样板；环都市区5个县区要持续落实市委推动县域差异化发展的重大部署，坚定不移通过科技创新引领产业升级，着力打造县域经济发展高地。纵览全局，各县区已展开因地制宜、推陈出新的“竞速赛”。

　　发展新质生产力，以“新”为要。近年来，我市以科技创新引领产业升级，重点在推动新能源等“四新一装备”风口产业上发力，已成为生成和发展新质生产力的主阵地。看企业，洛阳北玻股份以“新”提“质”，研发出行业最大、世界首创的产品，成为苹果公司全球近100家旗舰店的大型幕墙玻璃供应商；洛阳热感科技相继突破红外热成像、嵌入式平台等核心技术，仅用两年时间，就从一家初创企业快速成长为年营收突破2000万元的规模以上工业企业……让“老树”发新枝、 “新树”快成长、“大树”深扎根，加快发展具有洛阳特色优势的新质生产力，我市各企业也已开启了“竞技赛”。

　　从春天出发，向未来奋进，发展的力量与春天的生机交织成一幅壮丽的画卷。在抢跑春天的浪潮里，因地制宜向“新”而行，行动就是最有力的回答。(洛平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
    33岁女性突然心慌，因为做了这些事
        近日，33岁的市民琳琳(化名)突然出现心慌、手麻、浑身无力等症状，她焦虑不已。
  • ·世界肾脏日： 肾脏很“沉默”，有了问题也不“说”
  • ·这种春“鲜”上市 吃前别忘焯水
  • ·把冻肉泡水里解冻？营养师更建议您这样做
    		•
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新定位来啦！涉及洛阳南部四县
  • 喜迎牡丹文化节！洛阳22条市管道路局...
  • 孙石路什么时候复工？洛阳市住房和城...
  • 车辆脱审怎么办？洛阳市公安局最新回复
  • 如何下载不动产登记电子证书？详细流...
  • 提醒！房屋维修资金交存业务线上线下...
  • 洛阳15家重点企业集中行政指导 涉及商...
  • 坚守高端装备制造定位！中信重工去年...
  • @洛阳人！这项个税汇算清缴 须在本月...
  • 14日，二里头夏都遗址博物馆有场古埙...
    		•
    百姓呼声
    网传的洛阳市的经济数据图是真的吗？
    洛阳城市停车小程序余位查询信息不准确
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    开元湖畔春意浓

    洛浦春色

    龙年拍龙

    今日洛浦
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605