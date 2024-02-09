一年一度的全国两会落下帷幕。习近平总书记提出的“因地制宜发展新质生产力”“全面提升新兴领域战略能力”等新论断新要求，进一步指明了发展方向。政府工作报告中，“实施产业创新工程”“稳步实施城市更新行动”等新举措新安排，明确了具体落实重点。各地向“新”看齐蓄势待发。

春潮涌动万象新。

一年一度的全国两会落下帷幕。习近平总书记提出的“因地制宜发展新质生产力”“全面提升新兴领域战略能力”等新论断新要求，进一步指明了发展方向。政府工作报告中，“实施产业创新工程”“稳步实施城市更新行动”等新举措新安排，明确了具体落实重点。各地向“新”看齐蓄势待发。

怎样为高质量发展注入新动能？如何在抢占新质生产力的新赛道上塑造新优势？我市凝心聚力迈出了因地制宜向“新”行的步伐。

推动区域发展，向“新”发力。进入3月以来，市委紧锣密鼓召开会议，多次专题研究都市核心区、南部生态发展区、环都市区的发展成效，并坚持以问题为导向，对新一年的工作进行谋划部署。都市核心区各区要依托自身功能定位和资源禀赋，加快形成优势互补、各具特色的城市经济发展格局；南部生态发展区四县要因地制宜发展特色产业，加快打造绿色发展样板；环都市区5个县区要持续落实市委推动县域差异化发展的重大部署，坚定不移通过科技创新引领产业升级，着力打造县域经济发展高地。纵览全局，各县区已展开因地制宜、推陈出新的“竞速赛”。

发展新质生产力，以“新”为要。近年来，我市以科技创新引领产业升级，重点在推动新能源等“四新一装备”风口产业上发力，已成为生成和发展新质生产力的主阵地。看企业，洛阳北玻股份以“新”提“质”，研发出行业最大、世界首创的产品，成为苹果公司全球近100家旗舰店的大型幕墙玻璃供应商；洛阳热感科技相继突破红外热成像、嵌入式平台等核心技术，仅用两年时间，就从一家初创企业快速成长为年营收突破2000万元的规模以上工业企业……让“老树”发新枝、 “新树”快成长、“大树”深扎根，加快发展具有洛阳特色优势的新质生产力，我市各企业也已开启了“竞技赛”。

从春天出发，向未来奋进，发展的力量与春天的生机交织成一幅壮丽的画卷。在抢跑春天的浪潮里，因地制宜向“新”而行，行动就是最有力的回答。(洛平)