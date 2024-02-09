多亏这孩子 狄仁杰绝处逢生（大唐宰相狄仁杰）

在洛州司马任上大约两年，狄仁杰升职当宰相了。《旧唐书》中说，天授二年(公元691年)九月，狄仁杰“转地官侍郎、判尚书、同凤阁鸾台平章事”。

在洛州司马任上大约两年，狄仁杰升职当宰相了。《旧唐书》中说，天授二年(公元691年)九月，狄仁杰“转地官侍郎、判尚书、同凤阁鸾台平章事”。

前头李敬业叛乱、越王起兵，都被快速平定，可见百姓不想打仗——管谁当皇帝，有饭吃就行。与此同时，朝廷却是酷吏当道，诛杀李唐宗亲，迫害大臣，当官的天天提着脑袋上朝。这不，狄仁杰当宰相不到半年，也中招了。

进了丽景门，还能活着出来吗

一二三四五六七，酷吏来俊臣一下子将七位大臣构陷入狱，说他们谋反，其中有三位宰相，包括狄仁杰。

当时设置的特别监狱在丽景门内，被关入这个监狱的，“非死不出”，狄仁杰能活着出来吗？

审问开始了。

御史中丞魏元忠义正词严宁死不屈，负责审问他的酷吏侯思止气得跳脚，命人把他在地上倒着拖。魏元忠被人拖着，嘴里喊着：“都是我命不好，从驴背上掉下来，脚挂在足镫上，被驴拉着走。”侯思止越发火冒三丈，继续严刑逼供，听得人心惊肉跳。

狄仁杰这边却静悄悄的。

为了让狄仁杰招供，来俊臣亲自审问。狄仁杰是谁啊？他敢逆龙鳞，烧项羽庙，教训元帅，一身反骨，来俊臣甚至想好了各种逼供方式，就怕他不认罪。谁知狄仁杰丝毫没让他费劲，上来就不打自招，迅速写下供词：“大周革命，万物惟新，唐室旧臣，甘从诛戮。反是实！”

狄仁杰敢跟唐高宗叫板，那是因为他知道皇帝不会杀自己，来俊臣可不一样，这货什么狠招使不出来？跟他对着干，自己这把老骨头能坚持多久？还是得智取。何况女皇已经下令，一经审问即承认谋反的人，可以减免死罪。只要活着，就有希望，眼下保命要紧。

就这样，狄仁杰没受皮肉之苦，暂时躲过一劫。

让咱牵连别人？士可杀不可辱

狄仁杰此举让来俊臣一伙儿喜出望外，其手下判官王德寿便来找狄仁杰“帮忙”：“尚书必然能够免死，我想稍微提升一下官阶，借您之手牵连出杨执柔，中不中？”

杨执柔是武则天的远房亲戚，刚刚当上宰相，狄仁杰好奇：“我怎么牵连他呢？”王德寿已经想好法子了：“还记得不？你俩曾在一个部门共事，借这层关系把他牵连出来就行了。”

狄仁杰顿时炸了：“苍天大地啊！竟叫我狄仁杰干这种事情！”说罢，他用头猛撞柱子，顿时血流满面。这可把王德寿吓傻了，狄仁杰刚才不打自招，还以为他好欺负呢，谁知他竟如此刚烈！王德寿连忙认错。

绵衣藏帛书，送出一线生机

狄仁杰已承认谋反，看守便不再严防他。他寻机求得笔砚，偷偷把被头拆下来，在上面写下自己的冤情，然后将帛书塞到绵衣里，叫来王德寿：“天热了，衣服有点儿厚，请把它交给我家里人，让他们把绵去掉。”王德寿没细看就把衣服送出去了。

狄仁杰的儿子狄光远很敏感，仔细掏出衣服里的绵絮，发现了帛书，立即去告御状。看罢帛书，武则天质问来俊臣，来俊臣连忙扯谎：“狄仁杰等入狱后，臣未曾解除他们的头巾和衣带，他们坐卧甚安，假如没有事实，怎么肯承认谋反？”

这话能信吗？武则天派通事舍人周綝去看看到底谁在编瞎话。魏元忠一身伤，狄仁杰头撞烂了，一看不就真相大白？可惜周綝是个胆小鬼，不敢得罪来俊臣。来俊臣随便给那七人打扮一番，命其靠西站好，周綝根本不敢朝西看，只是面向东边唯唯诺诺，临走还将一摞刚伪造好的谢死表带回来呈给武则天。

人证物证俱在，狄仁杰的希望破灭了。

小孩求见女皇，老臣绝处逢生

狄仁杰的案子，武则天不放心，她不仅派了周綝，还派了给事中李峤与大理少卿张德裕、侍御史刘宪一同复核此案。张刘二人不敢得罪来俊臣，独李峤是非分明，搬出孔夫子的名言鞭策同僚：“见义不为，无勇也。”可惜，他们写的上诉信没有说服武则天，还受牵连被贬官。这下还有谁敢帮狄仁杰等喊冤说话呢？

命运选中了一个小孩。

这孩子叫啥，史书里没提，只说他是乐思晦的儿子。乐思晦去年才被来俊臣诬陷杀害，儿子不到十岁，就被籍没入司农寺为奴。

这么小的孩子，如何得女皇召见？原来，武则天从公元686年起大开告密渠道，有告密的人，不管是种地的还是打柴的，她都接见。这孩子“上变”，即向朝廷告发谋反等非常事变，因此见到女皇，并说了这么一番话：“我父亲已死，家已破，只可惜陛下的刑法为来俊臣等所操纵，陛下如果不相信我说的话，请选择朝臣中忠心、清廉、陛下一贯信任的人，提出他们谋反的罪状交给来俊臣，他们没有不承认谋反的。”

武则天听后稍有醒悟，终于召见了狄仁杰。“你为何承认谋反啊？”“不承认的话，早被打死了！”“为何写谢死表？”“没有这回事！”武则天这才知道谢死表是假的。

死罪幸免，活罪难逃，狄大人又被贬官了。武则天的侄子武承嗣多次奏请要把狄仁杰杀掉，武则天说：“朕好生恶杀，志在慎用刑法。何况圣旨已下，改不了了。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）