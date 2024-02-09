龙生九子 各显神通（古人与龙）

“二月二，龙抬头。”在中国古代神话传说中，兴云布雨的龙变幻无穷，“龙生九子”，九子亦各不相同，以至于“大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人”。

“二月二，龙抬头。”在中国古代神话传说中，兴云布雨的龙变幻无穷，“龙生九子”，九子亦各不相同，以至于“大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人”。

“龙生九子”是哪九子？洛阳的“九龙”元素建筑——如老城九龙鼎、偃师九龙庙等，有何渊源？那可有的聊了。

天上神仙，骖驾九龙

古籍中的龙名目繁杂，最有来头的要数应龙。

应龙是有翼的千年龙，曾帮黄帝战蚩尤，也曾给大禹治水助力。南朝《述异记》有云：“水虺(音同毁)五百年化为蛟，蛟千年化为龙，龙五百年为角龙，千年为应龙。”可见应龙是修炼到顶级的龙族王者。

至于应龙是“九龙”之一还是“生九子”的龙祖，众说纷纭，尚无定论。

“九龙”一词起源甚早。西周初年，周公在洛邑(今洛阳)建成周城，“九龙”本是成周城的宫殿名。宋《困学纪闻》、清《河南志》均有记载：“九龙，本周时殿名。门上有三铜柱，柱有三龙相纠(乱)绕，故曰九龙。”

古人视龙为祥瑞，“九”为虚数，寓意多且尊贵，“九龙”意义非凡，曾是王权的象征。

九鼎也是王权的象征。上古时期，大禹治水成功，定九州，铸九鼎。今老城丽景门附近的地标性建筑九龙鼎，便是寓意历史上曾有多个王朝在洛建都。

汉魏洛阳城的前身是成周城。东汉张衡在《东京赋》里提到，在他生活的时代，洛阳宫殿巍峨，“九龙之内，寔(音同石)曰嘉德”，九龙门内有嘉德殿。

《后汉书》记载，汉灵帝驾崩后，外戚何进与袁绍联手除宦官，不料消息泄露，宦官先动了手，在洛阳嘉德殿杀死何进，引起京师兵变。董卓浑水摸鱼带兵进京，挟天子以令诸侯，天下大乱。

洛阳是儒、释、道文化的发祥地。东汉时期，佛教传入中国，道教兴起，此后，民间渐有“九龙王”“九龙圣母”之说。

在宗教传说中，龙王是龙族领袖，统御五湖四海的九位龙王简称“九龙”。“九龙圣母”乃九龙之母。

晋《抱朴子》记载，大神仙“能调和阴阳，役使鬼神风雨，骖驾九龙”。人间旱涝不均，上天派遣九龙下凡治水。

洛阳一带的九龙庙多与九龙治水有关。譬如偃师石家庄村的九龙庙，供奉的就是九龙圣母以及“黄大王”——明末治水能人黄守才。

“九龙治水”未必周全：龙王各自为政，明争暗斗，反倒没有龙好好干正事，非得人们到龙王庙烧香上供，方能风调雨顺。

龙生九子，各有所好

西晋《博物志》有云：“龙生九子不成龙，各有所好。”一龙九子，形状、性格迥然相异。世人遂以“龙生九子”比喻同胞兄弟志趣不同。

“龙生九子”或讹传于“龙从九子”。汉刘歆《西京杂记》有云：“瓠子河决，有蛟龙从九子自决中逆上入河，喷沫流波数十里。”河水决堤，大龙带着一群小龙逆流逃生。此谓“龙从九子”。

关于九位龙子的身份，流传较广的是明代翰林院学士李东阳的版本。据说，皇帝向李东阳讨教“龙生九子”是哪九子，他拿不出标准答案，只得求助同僚，引经据典，拼凑作答。按其《怀麓堂集》记述，“九子”如下：

囚牛，爱音乐，胡琴头上刻的神兽是其遗像；睚眦，嗜杀好斗，刀柄上的龙吞口是其遗像；嘲风，好登高冒险，殿角走兽是其遗像；蒲牢，好鸣叫，钟上兽钮是其遗像；狻猊(音同酸泥)，好坐，佛座狮子是其遗像；霸下，擅长负重，石碑的龟形基座是其遗像；狴犴(音同必按)，好讼，喜欢断案，狱门上的狮子头是其遗像；负屃，雅好斯文，碑顶两侧、碑文两旁的龙是其遗像；螭吻，龙头鱼身，好吞火，殿堂屋脊上的兽头是其遗像。

“龙生九子”并非指龙恰好生了九个龙子，还有人把饕餮、椒图、蚣蝮等也列为龙子。如明代学者杨慎的《升庵外集》记载，“龙生九子”乃赑屃(音同必戏)、螭吻、蒲牢、狴犴、饕餮、蚣蝮、睚眦、金猊、椒图。

杨慎是李东阳的门生，学识渊博。据他考证，饕餮，形似狼，贪婪好吃，趴在鼎上；蚣蝮，性好水，蹲在桥柱上；椒图，形似螺蚌，紧闭着口，卧在门铺上……

《菽园杂记》《戒庵老人漫笔》等明人笔记中亦有“龙生九子”的记述，内容大同小异。

不管是哪个版本里的龙子，似乎都喜欢人间烟火。它们逡巡于凡尘，从古到今为人所用，在各行各业勤恳“打工”：洛阳周公庙里的“驮碑专业户”，是龙子赑屃；山陕会馆屋脊上的“安全标兵”，是龙子螭吻……

李东阳用“遗像”二字形容器物、建筑上的龙子形象，颇可玩味：谁也没亲眼见过龙子，但在现实生活中，它们几乎无处不在。

“龙性最淫”，龙子“不肖”

传说，龙很好色，“龙生九子”便是龙和各种动物交媾的结果：龙和牛生囚牛，龙和狼生睚眦，龙和鸟生嘲风，龙和蛤蟆生蒲牢，龙和狮子生狻猊，龙和龟生赑屃，龙和虎生狴犴，龙和青龙生负屃，龙和鱼生螭吻。

明《五杂组》中的说法更令人瞠目：“龙性最淫，故与牛交则生麟，与豕交则生象，与马交则生龙马。即妇人遇之，亦有为其所污者。”龙简直生猛不忌，人、马、猪、牛皆可交配，美丑不挑，逮谁是谁。

龙本就混合了多种动物的特征，加之“私生活”混乱，龙子们自然千差万别秉性各异，有的成为英雄，有的成了妖精。

对河洛文明贡献最大的当推龙马。龙马是龙和马生的神兽，龙鳞马身，能跑会飞。有人根据《淮南子》中“应龙生建马”一说，推论建马就是龙马。

洛阳孟津有龙马负图寺。相传，上古时期，龙马身负“河图”跃出黄河，神龟背负天书浮出洛河，伏羲据“河图洛书”画八卦，被奉为“人文之祖”。

明吴承恩所著的《西游记》脍炙人口，小说里唐僧所骑的白龙马本是西海龙王的三太子，观音菩萨亲奏玉帝，让其陪唐僧师徒到西天取经。可见龙马之说深入人心。

《西游记》也讽喻了龙族的“绯闻”。黑水河妖精捉走了唐僧，孙悟空去找妖精的舅舅西海龙王问罪。西海龙王说，他妹妹有九个龙子，犯错的是不懂事的小鼍(音同驮)龙。孙悟空促狭发问：“你妹妹有几个妹丈？”“一夫一妻，如何生这几个杂种？”西海龙王道：“此正谓龙生九种，九种各别。”

“龙生九子”或是华夏各族人民融合、壮大的隐喻。龙文化诞生于上古时期，当时，母系氏族社会向父系氏族社会过渡，生存繁衍为重，男女野合成风，一夫多妻或一妻多夫不足为奇。后来，周公在洛邑制礼作乐，夫妻同房须行“周公之礼”，婚嫁礼仪方才成型。

父母无不望子成龙，可龙生九子都不成龙，帝王自比“真龙天子”，皇子也有不成器的。接纳自身和子女的平凡，也是一种修为。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）