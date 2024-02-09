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咋能买到货真价实的灭火器？两种方法辨别真假
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 民呼我应  来源: 洛阳网 2024.03.08 08:24
防火监督员检查灭火器

　　日前，市民詹女士通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询：想购买灭火器放在家里，以备不时之需，可担心买到假冒伪劣产品，在实体店或网购平台购买灭火器需要注意什么？如何辨别真假灭火器？6日，记者就这些问题采访了我市消防救援部门。

　　市消防救援支队火调技术科防火监督员冯仪说，针对厨房起火等家庭火灾，家中配备灭火器很有必要，火灾讲究“灭早灭小”，在火灾发生初期，使用灭火器等消防器材灭火，将火扑灭的概率很大，可以减少财产损失，甚至避免人员伤亡。如果家里购买的灭火器属于假冒伪劣产品，就有可能因喷射不出来灭火剂而耽误灭火。如果灭火剂以次充好，灭火效果不理想，就可能出现小火变成大火的情况。因此，购买货真价实的灭火器至关重要。

　　冯仪说，通过线下渠道购买灭火器，应当选择正规的消防器材店铺或消防器材厂家，并要求商家提供产品检验报告和3C强制性认证证书，切忌听信上门推销人员的兜售，也尽量不要在五金店或劳保店等代卖店铺购买。通过线上渠道购买灭火器，应尽量到正规网购平台的旗舰店选购，注意查看网店的信誉与网友购买评价，同时要求商家提供营业执照、产品检验报告和3C强制性认证证书等。“不少人购买灭火器喜欢货比三家，但千万不能一味贪图便宜，谨慎购买价格明显低于市场价的灭火器。”冯仪说。

　　如何辨别灭火器的真假？冯仪说，辨别真假灭火器主要有两种方法，一种是查看灭火器上的标识，标识内容必须有灭火器的名称、生产厂家、种类代码(适用范围)、使用方法，还要注意查看灭火器防伪“身份证”标识(防伪编码)是否清晰完整、瓶身底圈出厂日期钢印是否清晰、压力表上的指针是否在绿色区域、喷射软管的长度是否不少于400毫米，达不到要求的，不建议购买；还有一种是身份信息核实法，灭火器防伪“身份证”下方一般有数字编号，在中国消防产品信息网上输入并查询，能找到相关信息，说明已经备案，原则上可认定为合格产品。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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