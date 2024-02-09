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洛阳牡丹棚里用上“新家电”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.07 21:40

　　“设备控温在23℃至28℃，当前温度24.8℃。”6日下午3时许，今年25岁的技术员王玥走进6号控温大棚，扫一眼暖风机上的实时显示数据后，一边拍照一边对身后的同事陈璐璐说。陈璐璐今年32岁，是王城公园园林科一名青年工程师。她熟练地打开手机小程序，将日期、时段、温度等数据一一输入表格，轻点保存，一键转发，实现多个微信群信息共享。

　　“6号大棚牡丹已提前进入圆桃期，按照当前情况来看，可确保如期开花。”紧随其后的是该园高级工程师范崇霞，她实地走访暖风机使用效果后，在微信群汇报。

　　“看来暖风机效果不错啊。”王城公园园林科负责人马晓洁发来一个偷笑的表情包，同时@陈璐璐@王玥。

　　“滴滴滴……”微信群里不时传来新消息，同事们的“点赞”接二连三。

　　“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”近年来，为了延长牡丹观赏期，给游客带来接续赏花体验，王城公园每年采用人工调控方式使不同区域牡丹错时开放。与往年使用暖气片等不同，今年园区首次采用暖风机，让牡丹入住“变频”温室以达到理想的调控效果。

　　爱好“网上冲浪”，陈璐璐和王玥等年轻人“冲”出了暖风机的新点子。暖风机效果如何？耗电量多大？适用于多大的空间……为了将“新点子”变“金点子”，她们详解外地经验、多次比对数据。 2月中下旬，牡丹大棚里添置了“新家电”，并结合补光灯等设备调节，牡丹在更加天然的状态下自然生长。

　　“一台暖风机直接替代了以往5组暖气片，通过铺设送风带实现牡丹均匀受热，既能通过设置温度实现节能，同时节约了成本，达到了事半功倍的效果。”马晓洁说，青年人爱探索、敢尝试，更用实际行动证明了自己。

　　近年来，该园采用“老带新”的形式培养青年技术人才，让牡丹种植、培育等技术得到传承；同时，新人们在工作方法中不断创新形式，改变“笔+本”的传统记录形式、建立图文牡丹资料库等，以数字化护航牡丹成长，“以新促老”，闯劲十足。

　　“快来看！这株牡丹初露芳容，肯定能上热门！”这不，爱冲浪的陈璐璐打开手机，又开始记录和创作了……（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张晶晶 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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