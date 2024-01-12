白马寺镇实验小学校长杨乔坡：腿受伤了 他仍坚守志愿服务一线

“感谢白马寺镇实验小学师生们的爱心服务，在寒冷的冬天，让我们感到洛阳的温暖……”连日来，不少赴白马寺景区的外地游客录制感谢视频，为洛阳点赞。

“感谢白马寺镇实验小学师生们的爱心服务，在寒冷的冬天，让我们感到洛阳的温暖……”连日来，不少赴白马寺景区的外地游客录制感谢视频，为洛阳点赞。

春节假期，邻近景区的白马寺镇实验小学将校园辟为免费停车场，缓解游客停车难。该校校长杨乔坡还带头组成志愿服务队，让游客感受到宾至如归的温暖。

25日，当记者见到杨乔坡时，他正和教师们安排开学前的各项准备工作。

“白马寺景区每逢长假都有很多外地游客，今年的春节尤其火爆。”杨乔坡说，为应对如织的客流，2月9日晚，匆匆吃罢年夜饭，他徒步赶回学校宿舍，准备好各项物品，静待第二天的客流。正月初一早晨6点，他打开学校大门，只为让远道而来的自驾游客便利停车。

2月12日早晨9点多，一辆河北牌照的轿车进入校园停车场，由杨乔坡指导泊车。司机是个小伙儿，操作不太熟练，挪车的时候，本该挂倒挡，却不慎挂了前进挡。一脚油门，撞到了车头正前方的杨乔坡。杨乔坡顿时感到小腿疼痛钻心。

司机小伙儿有些紧张，忙下车查看。“没事儿，我穿得厚，你们大老远来洛阳不容易，赶紧忙去吧！”见小伙儿手足无措，杨乔坡摆了摆手宽慰道。最终小伙儿满怀感激之情离去。

等小伙儿走远，杨乔坡才卷起裤管，发现腿上一处5厘米长的伤口鲜血直流。

“人家毕竟是客人，咱是主人，大过年的，不能因为这点儿小事给人家添堵，更不能寒了人家的心！”接受记者采访时，杨乔坡腿上的伤口结了痂，仍清晰可见。

这样暖心的例子还有不少。来自漯河的女大学生晓玲一回到老家就给白马寺镇实验小学的张文会老师发来感谢短信。

前一段时间，晓玲趁着寒假来洛阳旅游。她去了白马寺镇实验小学的洗手间后，一时大意，把手机遗忘在洗手台上。52岁的学校志愿者张文会在巡视中发现此事，立刻把手机送到志愿者服务岗前台。一个多小时后，晓玲回到学校找了一大圈，才来到志愿者服务岗寻求帮助。

看到桌上的手机，她如释重负地哭了起来：“要是真丢了，不光吃住行没法付款，连回家都成问题。不愧是古都洛阳，景好人好，安全感满满！”经过身份核实，晓玲如愿取回手机，愉快开启了洛阳的旅程。

“作为教师，立德树人不仅写在书上，更要落实在行动上，做学生的榜样。”杨乔坡说，春节假期，他全天24小时守在学校，白天和志愿者们一起引导车辆，协助泊车，向游客提供热水和各类咨询服务。到了晚上，杨乔坡一夜数次巡视校园，确保每辆汽车平安过夜。在游客最多的时候，他们还将操场等空地开辟出来，尽最大努力满足游客需求。

在大家的不懈努力下，学校里的250个泊位得到高效使用，每天免费泊车超过800车次。志愿者们热心、耐心、周到的服务，换来了游客们的交口称赞。

“我来自安徽亳州，从小红书上看到免费停车服务，很贴心，为洛阳点赞”“我是山东济南的游客，这么火爆的景区周边还有免费停车场，洛阳的格局就是大”“我是平顶山游客，每次来洛阳都像回家一样，这次有些受宠若惊”“我是武汉游客，洛阳的志愿服务务实、接地气，值得全国许多旅游城市学习”……

面对游客们的赞许，杨乔坡表示，他们会再接再厉，总结经验教训，在实践中改进志愿服务，为文明洛阳建设添砖加瓦。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）