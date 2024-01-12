春节洛阳文旅出圈启示之二：汉服“出圈” 产业“扩圈”

春节期间，在洛阳各大景点，织金马面裙是最“潮”的打卡穿搭，天街新春盛会上，身穿马面裙的游客更是受到央视关注，相关话题也登上热搜。这些马面裙，不少是妥妥的“洛阳造”，汝阳县云之裳华服产业园“春节前接到的订单，出货时间已经排到了4月份”，令人不禁感叹，洛阳“汉服热”已不仅“热”在景区，更“热”进了车间。

“老祖宗曾经穿过的衣服”——马面裙，火成了春节顶流！春节期间，在洛阳各大景点，织金马面裙是最“潮”的打卡穿搭，天街新春盛会上，身穿马面裙的游客更是受到央视关注，相关话题也登上热搜。这些马面裙，不少是妥妥的“洛阳造”，汝阳县云之裳华服产业园“春节前接到的订单，出货时间已经排到了4月份”，令人不禁感叹，洛阳“汉服热”已不仅“热”在景区，更“热”进了车间。

汉服与洛阳的双向奔赴有目共睹。近年来，从牡丹文化节、省运会、省文旅大会等大型节会，洛阳以汉服为“亮点”频频狂吸线上流量，到洛邑古城周边如雨后春笋般冒出的300多家汉服体验店，再到线下汉服租赁、妆造、跟拍、角色扮演、剧本杀、研学旅行等形成“一条龙”服务，得益于汉服的吸粉引流和产业支撑，洛阳文旅正逐渐摆脱对节日性节点的依赖，向新文旅华丽转型。可以说，汉服带火了洛阳，洛阳成就了汉服，洛阳和汉服是“绝配”。

汉服“出圈”催动产业“扩圈”。洛阳汉服产业串“链”成群，自己的腰杆儿硬了，对文旅的支撑才能更强劲有力。就汉服产业而言，汉服租赁等只是“开胃小菜”。最近一个月，“新春战袍”马面裙成为爆款，曹县马面裙卖了3亿元，依然供不应求。数据显示，2023年中国汉服市场规模已达144.7亿元，2027年有望达到241.8亿元，汉服产业成为一片广阔蓝海。发展洛阳汉服产业链，其势正成，其时已至。

去年以来，洛阳汉服行业协会、洛阳汉服产业园、洛阳汉服研究院等相继成立、投产，随着汉服企业在研发、生产、销售各个环节的集中发力，“汉服热”延展到更多消费场景、更多产业链条，这才出现了今年春节“马面裙成龙年春节穿搭爆款”。

当然，洛阳汉服产业起步并不算早，仍有着供应链能力不足、工艺设计及制作水平有限、没有形成优势品牌等现实难题。既然选择了远方，就不怕路途遥远。立足洛阳丰富的历史文化资源，高质量开发汉服IP，积极引育一批国际国内汉服龙头，形成品牌效应，提升汉服产业链整体竞争力，相信这“老祖宗赏的产业链”，我们一定能端稳、端好！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)