洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

春节洛阳文旅出圈启示之二：汉服“出圈” 产业“扩圈”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:52

　　“老祖宗曾经穿过的衣服”——马面裙，火成了春节顶流！春节期间，在洛阳各大景点，织金马面裙是最“潮”的打卡穿搭，天街新春盛会上，身穿马面裙的游客更是受到央视关注，相关话题也登上热搜。这些马面裙，不少是妥妥的“洛阳造”，汝阳县云之裳华服产业园“春节前接到的订单，出货时间已经排到了4月份”，令人不禁感叹，洛阳“汉服热”已不仅“热”在景区，更“热”进了车间。

　　汉服与洛阳的双向奔赴有目共睹。近年来，从牡丹文化节、省运会、省文旅大会等大型节会，洛阳以汉服为“亮点”频频狂吸线上流量，到洛邑古城周边如雨后春笋般冒出的300多家汉服体验店，再到线下汉服租赁、妆造、跟拍、角色扮演、剧本杀、研学旅行等形成“一条龙”服务，得益于汉服的吸粉引流和产业支撑，洛阳文旅正逐渐摆脱对节日性节点的依赖，向新文旅华丽转型。可以说，汉服带火了洛阳，洛阳成就了汉服，洛阳和汉服是“绝配”。

　　汉服“出圈”催动产业“扩圈”。洛阳汉服产业串“链”成群，自己的腰杆儿硬了，对文旅的支撑才能更强劲有力。就汉服产业而言，汉服租赁等只是“开胃小菜”。最近一个月，“新春战袍”马面裙成为爆款，曹县马面裙卖了3亿元，依然供不应求。数据显示，2023年中国汉服市场规模已达144.7亿元，2027年有望达到241.8亿元，汉服产业成为一片广阔蓝海。发展洛阳汉服产业链，其势正成，其时已至。

　　去年以来，洛阳汉服行业协会、洛阳汉服产业园、洛阳汉服研究院等相继成立、投产，随着汉服企业在研发、生产、销售各个环节的集中发力，“汉服热”延展到更多消费场景、更多产业链条，这才出现了今年春节“马面裙成龙年春节穿搭爆款”。

　　当然，洛阳汉服产业起步并不算早，仍有着供应链能力不足、工艺设计及制作水平有限、没有形成优势品牌等现实难题。既然选择了远方，就不怕路途遥远。立足洛阳丰富的历史文化资源，高质量开发汉服IP，积极引育一批国际国内汉服龙头，形成品牌效应，提升汉服产业链整体竞争力，相信这“老祖宗赏的产业链”，我们一定能端稳、端好！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
    新生儿胸腔里竟藏个“娃”？是罕见寄生胎！
        龙年到，一些人希望生个“龙宝宝”，但近日喜得“龙宝宝”的市民王女士心情颇为复杂，她产检时发现胎儿体内...
  • ·29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
  • ·腿上的“泥点”，为啥洗不掉？
  • ·限糖限的究竟是什么糖
    		•
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
        一场春雪过后，阳光透过云层，洒向银装素裹的洛宁县兴华镇沟门村，将村庄轮廓勾勒得清晰可见。蜿蜒的小河缓...
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    		•  
    新闻排行
  • 凯旋路西工小街段等路段今年将实施“...
  • 洛阳将出现间歇性雨雪天气，请注意防...
  • 河柴重工：开足马力加紧生产 力争实现...
  • 洛阳天街新春盛会上演 带你穿越千年领...
  • 和令机械：重研发 销路畅
  • “滑雪+汉服”“滑雪+研学” 洛阳围绕...
  • 中铝洛铜：奋力赶订单 冲刺开门红
  • 一个菌种年销售超3000万元！科技特派...
  • 涧西区武汉路社区：“能人”花式“闹...
  • 1万余个就业岗位！栾川举办2024年春风...
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    雪梅

    九洲池龙年看龙

    雪中游白马寺

    文艺表演
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605