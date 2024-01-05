涧西区重庆路二社区：社区“心愿投递站” 美好祝福留下来

“洛阳特别好玩儿，以后有机会我还要来！”春节期间，在涧西区重庆路二社区的新时代文明实践站门口，一些来自外地的游客将一张张写着祝福语的卡片投入红彤彤的“心愿投递站”邮筒里。

“洛阳特别好玩儿，以后有机会我还要来！”春节期间，在涧西区重庆路二社区的新时代文明实践站门口，一些来自外地的游客将一张张写着祝福语的卡片投入红彤彤的“心愿投递站”邮筒里。

重庆路二社区的苏式建筑群是全国文保单位、焦裕禄曾经生活过的地方。春节期间，一些来洛游玩的游客和市民慕名前来打卡，近距离参观苏式建筑，感受时代的印记。“新的一年，大家都想讨一个好彩头，于是我们结合自身优势尝试创新服务，萌发了邀请大家表达心愿的想法。”重二社区相关负责人介绍。

记者看到，“心愿投递站”的邮筒通身为亮红色，旁边摆放有“欢迎打卡”“开心如愿”等多个标语牌；桌子上放置的彩色卡片随用随取，卡片上印制有“2024微心愿”字样。

重二社区相关负责人说，他们会将所有微心愿卡片取出并进行分类整理，如果是游客或市民投递的祝福，他们将择优粘贴在社区的“笑脸墙”上，珍藏大家对洛阳的喜爱；如果是居民填写的诉求，将联合辖区共建单位或党员志愿者有针对性地进行帮扶和解决，让居民感受社区大家庭的关爱和温暖，共建共治共享和谐邻里。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 李元榕 文/图)