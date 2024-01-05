洛平：抖擞龙精神投入新的奋斗

春节是朝着团圆的抵达，也是面向未来的出发。刚刚过去的春节，河洛大地处处张灯结彩、火树银花，城市文旅火爆出圈，在热腾腾的烟火气里，人们感受到了龙年的希望和活力，更看到了一个充满生机的春天正向我们走来。

春节是朝着团圆的抵达，也是面向未来的出发。

刚刚过去的春节，河洛大地处处张灯结彩、火树银花，城市文旅火爆出圈，在热腾腾的烟火气里，人们感受到了龙年的希望和活力，更看到了一个充满生机的春天正向我们走来。

龙年春节的洛阳，彰显出了一种奋发有为、昂扬向上的姿态。无论是隋唐洛阳城景区内活力四射的演员，还是天街新春盛会上奔忙不息的表演者；无论是洛阳各个博物馆里一丝不苟的讲解员，还是洛邑古城周边铆足干劲的汉服店铺工作者……正是一个个平凡的洛阳人抖擞着龙的精神，为城市的发展注入生生不息的能量，才共同“绘就”了这个活力满满、热气腾腾的“穿越盛唐洛阳年”。

只要奋斗，就能把梦想变成现实。春节的团聚，也让忙碌的我们停下脚步，畅叙亲情，广大河洛儿女在欢聚中感悟着家宁国安的幸福，在相互勉励中为新一年的拼搏奋进积蓄着精神能量，不断充实着在新的征程上去追逐更美好的梦想的底气。

一年之计在于春，春天预示着新的开始，孕育着新的希望；在中华文化中，龙象征着自强不息、奋斗进取。龙行龘龘，春山可望；前程朤朤，未来可期。在这个生机盎然的龙年里，让我们抖擞龙精神，以龙腾虎跃、鱼跃龙门的干劲闯劲，开拓创新、拼搏奉献，向着新的奋斗出发。（洛平）