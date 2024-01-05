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春节假期，洛阳市旅游总接待人次位居全省第1、全国第10
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.18 22:32

　　18日，美团发布洛阳市春节文旅大数据报告：大年初一至初八(2月10日至17日)，洛阳市旅游总接待人次在全省排名第1、全国排名第10，日均游客接待规模较去年同期同比增速为58.7%，较节前1周环比增速为176.3%。

　　在吃、住、游、购、娱消费方面，春节期间，洛阳市文旅消费规模在全省排名第1、全国排名第17，日均文旅消费规模较去年同期同比增速为113.1%，较节前1周环比增速为260.8%。其中，文旅消费规模排名前三的县区分别为洛龙区、栾川县、西工区，前三名总文旅消费占全市文旅消费59.8%。

　　春节期间，来洛游客以青年群体居多，其中20至30岁游客占比37.92%，30至40岁游客占比达44.7%，青年友好型城市魅力凸显。

　　来洛游客都爱去哪些商圈消费？数据显示，春节期间，丹尼斯/老城八角金街、新都汇/王府井、宝龙城市广场排名前三。这三个商圈也入选河南省热门商圈前十，消费额占全省热门商圈前十消费额近半。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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